Marijke de Geus wint GP van Velddriel

Marijke de Geus kwam zaterdag met twee paarden aan de start in de Grand Prix van Velddriel. Met Adjudant (v. Tango) won ze de rubriek. MDG Equestrian's Connecticut (v. Johnson) had vooral last van zijn eigen plasje, waardoor een hogere score uitbleef.

Met Adjudant noteerde De Geus een score van 62,61%. “Ad ging wel goed, maar het was nog een beetje rommelig”, steekt ze van wal.

“Ik merk wel dat hij steeds meer bevestigd is en dat ik makkelijker een 7 of 7,5 scoor op verschillende onderdelen. Het moet alleen iets stabieler worden, want het zijn steeds andere oefeningen waar ik die scores op haal. Als het stabieler is dan kan de score zeker nog een eind omhoog.”

Verkoop

Veel tijd om aan de proeven te werken met Adjudant heeft De Geus niet meer. “Nee, aanstaande vrijdag heb ik mijn laatste wedstrijd in de planning en daarna zal hij verkocht worden.”

Plassen

Gelukkig heeft ze nog een Grand Prix-paard achter de hand met MDG Equestrian’s Connecticut. In Velddriel kwamen ze helaas niet boven de 60% uit, maar dat ligt niet aan zijn kwaliteiten.

“Bij het groeten moest hij plassen. Daarna bleef hij die plek, waar hij geplast had, heel spannend vinden. Co had heel veel hoogtepunten in de proef, maar dus ook dieptepunten. Hij maakt er soms nog een beetje teveel zijn eigen feestje van. Ik ben wel heel blij dat hij nu ook op dit niveau loopt. In april dacht ik nog dat hij nooit Grand Prix zou gaan lopen en nu krijgt hij soms al zevens voor de piaffe en passage.”

De Geus heeft beide paarden zelf opgeleid naar de Grand Prix, wat bewonderenswaardig is als voormalig springamazone.

Rensen

Nel Rensen-Gijsen werd tweede in de Grand Prix. Met Dodi (v. Zidane) noteerde ze 61,47%.

Dodi van Weltevreden was destijds tweede bezichtigingshengst. Als driejarige kochten Jan en Nel Rensen hem via de Stallion Sale in Schijndel. Jan Rensen leidde de (inmiddels) ruin op en bracht hem succesvol uit in de (inter)nationale Lichte Tour. Nel nam Dodi vorig jaar over en start hem sinds mei van dit jaar in de Grand Prix.

Bron: Horses.nl