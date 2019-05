Marjan Hooge blij met score Inter II

Op de subtopwedstrijd in Noord-Sleen kwam Marjan Hooge zondag met twee paarden aan de start in de Intermédiaire II. Met Eskara de Jeu (v. Jazz) noteerde ze met 66,99% de hoogste score, ondanks verschillende fouten.

“Hij liep op zich heel fijn, maar ik had nu best veel fouten, die we normaal nooit hebben”, begint Hooge haar verhaal.

“Het waren vooral domme dingen, zoals verkeerd aanspringen in de galop. De serie om de pas ging heel goed, maar ik kwam er wat scheef uit. De pirouettes gingen nu ook niet zo goed als ze ze kan. Eén piaffe ging ze heel mooi in, maar eruit nam ze een sprong. Ik benwel blij dat we nog zo’n mooie score hadden. Het kan dus nog echt een stuk hoger”, lacht ze.

Onervaren

Met Ego Tripper Texel (v. Jazz) startte ze ook Intermédiaire II en noteerde ze 61,77%. “Ik weet gewoon dat hij iets meer tijd nodig heeft. Hij is nog vrij onervaren en mist nog kracht. Ik was wel blij met hoe hij nu aanpakte in de piaffe in de proef. Thuis doet hij dat heel goed, maar in de ring lukte dat nog niet zo. In de galop had hij de turbo aan. Daardoor kwam hij er aan de voorkant iets achter en raakte ik de controle iets kwijt en kregen we fouten. We hadden teveel dingen voor een hogere score, maar dat komt wel”, besluit ze gedreven.

Gastlicentie

De Zweedse amazone Michelle Hagman Hassink kwam met een gastlicentie aan de start in de Grand Prix. Met Chagall H (v. Chirlon) won ze de kleine rubriek met 69,62%, wat de hoogste score van de dag was.

In het ZZ-Zwaar waren de oranje linten voor Judith Werkman (63,93%) en Esther Liano (62,07%).

De gecombineerde junioren/young riders-rubriek kwam twee keer op naam van Margot Arkema en De Haarhof Gavaristo (v. Apache).

Ina Beuving won de Inter A. Met Dinant B (v. United) noteerde ze 63,97%.

Lichte Tour

In de Prix St. Georges ging de zege naar Veronoqie Roerink en Glen Moray (v. Apache) met 65,66%. Caroline Burema werd met Forever Young (v. Furst Fugger) tweede met 64,63%.

Amber Koppen won de Intermédiaire I, door met Chocolat (v. Tolando) een score van 62,65% te noteren. De tweede plaats was hier voor Grieteke Oldenburger en Flabbergasted OSN (v. Uphill) met 62,43%.

Bron: Horses.nl