Marjan Hooge: ‘Idem Dito maakt zich onnodig een beetje druk’

Marjan Hooge was met Idem Dito (Wynton x Flemmingh) lekker op dreef vandaag op de Subtopwedstrijd in Exloo. In de eerste proef waren de juryleden het met ruim vijf procent juryverschil (eerste met 67,857% en zevende met 62,429%) niet met elkaar eens en betekende de gemiddelde score van 65,143% de tweede plaats. In de tweede proef zat de jury meer op een lijn en beloonde het duo met met 65,571% en daarmee de winnende score.

“Het ging best goed”, vertelt Marjan Hooge tevreden. “Idem Dito wordt dit jaar zeven en is nog vrij jong. Hij moet nog wat meer routine krijgen en ik merkte in de proeven dat hij ervaring mist. Maar het geheel gaat steeds beter. Nu kunnen we gaan werken aan meer afwerking in de proef en meer ontspanning in de galop.”

Uit de verf

Hooge brengt Idem Dito sinds kort uit in het ZZ-Zwaar. “Na het Z2 en het ZZ-Licht zijn we best snel doorgestart en dit was nu onze vierde keer in het ZZ-Zwaar. Idem Dito doet alles wel maar heeft nog wel wat begeleiding nodig. Daardoor komt de proef nog niet helemaal mooi uit de verf. Hij maakt zich ook nog iets te druk terwijl dat helemaal niet nodig is want hij kan het allemaal wel.”

Wisseltje en Z2

De Wynton-zoon kwam als veulen bij de familie Hooge. “Eerst heeft mijn zus hem gereden in het B en L1 en nadat zij verhuisde heb ik er een keer L2 en Pavo Cup mee gereden. Want ik vond het zonde om hem niet te starten. Daarna heeft er bij ons een ander meisje opgezeten. Toen zij er vanaf was gevallen, heb ik hem maar overgenomen”, blikt Hooge terug. “Daarna heb ik er een wisseltje opgezet en zijn we gelijk Z2 gaan rijden.”

Beetje dubbel

“Voorlopig blijven we nog in het ZZ-Zwaar. Tot dat het echt bevestigd is en Idem Dito ontspannen en simpel die proef door kan. Maar aan de andere kant, de Prix St. Georges-proef is wat logischer. Het is een beetje dubbel”, vertelt Hooge lachend over haar planning. “Ik denk eerst nog maar een paar keer ZZ-Zwaar en dan maken we misschien van de zomer een keer de overstap.”

Geen zorgen

Last van de weersomstandigheden had Hooge vanmorgen niet. “Het waaide wel iets maar totaal niet om je zorgen over te maken. Het was voor ons ook maar tien minuten rijden. Maar nu in de middag gaat het wel redelijk tekeer.”

Annemieke Vincourt wint debuut

In de eerste proef ZZ-Zwaar mocht Annemieke Vincourt – Krom de eerste prijs ophalen. Haar Subtopdebuut met High Society (v. Zhivago) werd beloond met 67,000%. Marjan Hooge en Idem Dito werden dus tweede met 65,143%, gevolgd door Floor Vos en Happy Feet DFV (v. Johnson) met 63,071%. Op kleine achterstand Marissa Spoor en Empire S (v. Zardando) met 63,000%. Frans van den Heuvel en Geronimo (v. Tango) maakten met 62,714% de top vijf compleet.

Frans van den Heuvel klimt op

In de tweede proef ZZ-Zwaar klom Frans van den Heuvel, na zijn vijfde plek in de eerste proef, op naar de tweede plek. In deze proef reed hij Geronimo naar 64,143%. Floor Vos en Happy Feet DFV werden opnieuw derde en noteerden net als in de eerste proef 63,071%. Annemieke Vincourt – Krom en High Society werden met 62,500% vierde en Saskia Knol noteerde met ShipFunds Hadolly (v. Chippendale) de vijfde score van 61,357%.

Middag- en avondprogramma gecanceld

Naast het ZZ-Zwaar stonden in Exloo ook rubrieken junioren, young riders, Prix St. Georges, Intermédiaire I, Intermédiaire A, Intermédiaire II, Grand Prix U25 en Grand Prix op het programma. Vanwege de weersomstandigheden besloot de organisatie vanochtend om deze rubrieken, die in de middag en avond zouden worden verreden, te laten vervallen. De organisatie is in overleg met de KNHS om de gecancelde rubrieken volgende week zaterdag (15 februari) te laten verrijden.

Bron: Horses.nl