Mark van de Donk grootverdiener in Houten

Op de Subtopwedstrijd vandaag in Houten was Mark van de Donk de absolute uitschieter in het ZZ-Zwaar. Hij reed Flexion Sollenburg (v. Valdez) met 69,14% en 70,79% twee keer dik naar de winnende scores. Ook Geert-Jan Raateland passeerde de zeventig procent. Zijn Prix St. Georges-proef met Painted (v. Painted Black) werd beloond met 70,66%.

Mark van de Donk maakte eind vorige maand zijn debuut met Flexion Sollenburg en won toen ook beide proeven. Nu was het dus opnieuw raak. Een mooie afsluiting van de tijd in het ZZ-Zwaar want de combinatie gaat nu de overstap maken naar de Lichte Tour.

30,5 punten juryverschil

In beide proeven stond het duo met afstand bovenaan maar in de eerste proef waren de juryleden het niet eens over de punten. Anita van Stam kwam in haar beoordeling tot 263 terwijl collega-jurylid Patrick Berends de proef 232,5 punten waard vond. Dat leverde een aanzienlijk juryverschil van 30,5 punten (8,71%) op.

Van der Horst en Hageman volgen

In de eerste proef ZZ-Zwaar ging het rode lint naar Kim van der Horst en Hidalgo de Winghe (v. Stedinger) met 62,86%. Liesbeth Hageman en Excellent (v. Oscar) volgden met 62,79% op de derde plek. In de tweede proef waren de rollen omgedraaid. Hier werd Hageman tweede met 62,07% en Van der Horst derde met 60,64%.

Lichte Tour voor Raateland

Geert-Jan Raateland won de gecombineerde rubriek Lichte Tour. Na een korte wedstrijdpauze reed hij zijn achtjarige Oldenburger Painted naar 70,66% in de Prix St. Georges. De PSG-proef van Stephanie de Frel en Farmana Angel (v. Armani) was goed voor de tweede score van 68,82%. Ook Kirsten Brouwer reed de Prix St. Georges. Haar score met de grote schimmel Everlast-Lindh (v. Hofrat) kwam uit op 67,43% en daarmee de derde plek.

Opnieuw Brouwer

Kirsten Brouwer maakte begin december met de tienjarige ruin Urielo du Houx (v. Sandro Hit) haar wedstrijddebuut en won toen gelijk de Intermédiaire II. Vandaag waren ze met 64,56% opnieuw de beste in deze proef maar moesten in het gecombineerde Zware Tour-klassement Kazuki Sado voor laten gaan. De Japanse pupil van Academy Bartels reed zijn WEG Tryon-paard Barolo (v. Breitling W) naar 68,59% in de Grand Prix.

Uitslag

Bron: Horses.nl