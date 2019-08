Mark van de Donk herenigd met Vivaldi: ‘Ik ben méér dan gelukkig’

Mark van de Donk vormde een succesvolle combinatie met Vivaldi GW (Jazz x Formateur). Daar kwam een einde aan toen hij twee jaar geleden de teugels overdroeg aan zijn pupil Yoeki Bos. Toen de jeugdamazone besloot te gaan studeren keerde het Grand Prix-paard weer terug naar Van de Donk. Hoewel pas sinds kort weer herenigd, maakte het duo vandaag op de Subtopwedstrijd in Houten met 67,23% een geslaagde rentree in de Grand Prix.

Mark van de Donk en Vivaldi tikten in hun vorige carrière al een keer 67 procent aan en nu was er bij hun rentree een nieuw persoonlijk record van 67,23%. Zowel de serie om de twee als de eners werden beloond met achten en verder stond er een hele rits 7-ens en 7,5-en op het het protocol.

Drie mega fouten

De score had zelfs nog hoger kunnen zijn. “We hadden drie mega fouten. Vivaldi was zo heet dat ik hem in de overgang van galop naar draf nooit van z’n leven terug kreeg naar draf. Daardoor ging ook de volgende lijn, de uitgestrekte draf, mis. Dat waren enen. En de overgang van stap naar passage was geen zuivere overgang”, legt Van de Donk uit. “Het had zeventig procent kunnen zijn maar ik ben méér dan gelukkig. Het kan nog beter maar naast de fouten liep Vivaldi een super proef. Voor nu ben ik hier serieus heel blij mee.”

Onafgesloten hoofdstuk

Van de Donk zit pas weer tweeënhalve week in het zadel van Vivaldi. “Nadat Yoeki hem terugbracht zijn we eerst nog op vakantie geweest en toen ben ik hem op mijn gemakje gaan rijden. Hij ging thuis zó goed dat ik besloot om hem weer mee op concours te nemen”, zegt Van de Donk die met Vivaldi tien jaar geleden begon in het Z1. “Hij was in alle opzichten mijn eerste paard en ik heb alles van hem geleerd. Het is een soort van onafgesloten hoofdstuk en toen het vandaag zo goed ging moest ik wel even slikken.”

Toppunt van hobby

“Ik ga altijd op concours omdat ik het leuk vind, maar dit is wel het toppunt van hobby. Ik heb liever 67 procent met fouten dan een keurige proef waar geen rek meer in zit. Misschien kan het volgende keer iets meer en het zou leuk zijn om straks internationale ervaring op te doen. Hij ging zo flitsend door de baan en ondanks dat hij zeventien is, is zeker nog niet toe aan zijn pensioen.”

Compliment

Hoewel Van de Donk de afgelopen twee jaar niet in het zadel zat van Vivaldi, had hij direct weer de klik te pakken. “Hij voelt tien keer fijner aan dan toen. Misschien omdat ik zelf nu minder zenuwachtig ben maar ik heb hem zó goed terug gekregen. Yoeki heeft heel goed voor hem gezorgd, is altijd trouw bij mij blijven trainen en heeft hem ook zichzelf laten zijn. Dat is echt een compliment waard.”

Rüben naar hoogste GP-score

De Duitse amazone Sabine Rüben zette de hoogste Grand Prix Score neer. Zij reed de bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst Double Joy (v. Desperados) naar 68,10%. Drie combinaties scoorden in de 67 procent: 67,61% voor Robin van Lierop en Cupido (v. Rhodium), 67,45% voor Noordman en haar tuigpaardmerrie Zeronica (v. Talos) en daarachter Mark van de Donk en Vivaldi met 67,23%.

Van Gasselt bij debuut naar dik 73

De hoogste scores in deze gecombineerde rubriek Zware Tour werden bijeen gereden door twee combinaties die debuteerden in de Intermédiaire II. Vincent van Gasselt en de negenjarige Delacroix (v. Dancier) waren overtuigend de beste met 73,46%. Ook Dominique Filion en Dastan (v. Sydney) behaalden met 68,16% ruimschoots het startbewijs voor de Grand Prix.

ZZ-Zwaar met afstand voor Luttjeboer

In het ZZ-Zwaar was Corinda Luttjeboer de grote winnares . Zij reed Endyrava DC (v. Lord Leatherdale) naar 67,71% en bleef daarmee een kleine vier procent voor op Rozanne van der Spek. Haar proef met Evita (v. Johnson) was goed voor 64,86%.

