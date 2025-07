Mark van de Donk: ‘Ik geniet veel meer van het proces’

Na een periode van relatieve stilte is dressuurruiter Mark van de Donk weer terug van weggeweest. Waar hij voorheen met meerdere paarden succesvol in de Subtop was, koos hij de afgelopen tijd bewust voor een andere koers. Sinds een jaar runt hij zijn stal helemaal zelfstandig en verlegde hij de focus naar het in alle rust opleiden van talentvolle dressuurpaarden. Afgelopen weekend bewees hij in Houten dat die aanpak z’n vruchten afwerpt. Met de Eastwood-zoon J’Bon won hij met bijna 70% overtuigend de Intermédiaire II.