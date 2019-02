Marlies van Baalen en Go Legend naar 73% in Inter II-debuut

Marlies van Baalen maakte zaterdag haar debuut in de Intermédiaire II met Go Legend (v. Totilas) en won direct met een zeer fraaie score van 73%. Dinja van Liere en de KWPN-hengst For Gribaldi (v. Gribaldi) debuteerden ook op dit niveau en noteerden 67%.

“Het is echt genieten”, reageert Van Baalen na afloop blij. “We wisten al wel dat het echt een Grand Prix-paard is. Hij kan zo makkelijk verzamelen en is echt een krachtpatser. Voor de tweede piaffe kregen we zelfs een negen. Verder maakte hij hele makkelijke overgangen tussen de piaffe en passage en makkelijke pirouettes. Volgende week mag hij als trainingspaard mee naar CDI Lier en daarna werken we rustig door.”

Rijk rekenen

Na de geboorte van haar dochter Feline is Van Baalen heel hard aan het werk om weer terug naar de top te komen. Met Ben Johnson (v. Johnson) is ze inmiddels opgenomen in het B-kader en met broertje Dion Johnson (v. Johnson) rijdt ze zeer verdienstelijk in de Lichte Tour.

“Ik mag me echt rijk rekenen met zulke fantastische paarden. Ze zijn ook nog eens van onszelf. Go Legend is gefokt door mijn schoonfamilie. Echt ontzettend leuk dat we er zo met de hele familie van kunnen genieten. Met Ben hoop ik door te kunnen stromen naar het A-kader en met Dion en Go Legend wil ik graag een keer de overstap naar de Grand Prix gaan maken en daar kilometers maken. Voor de komende jaren heb ik echt hele fijne paarden”, besluit ze tevreden.

Perfect

Dinja van Liere is ook heel blij met hun debuut. “Ik heb For Gribaldi ongeveer een jaar thuis gehouden. Hij liep fijn in de Lichte Tour en ik wilde graag doorwerken naar de Zware Tour. Het heeft dus nog best lang geduurd voordat ik gestart ben. Ik wil het toch allemaal soort van perfect hebben voor ik de ring in ga. We hebben de lijntjes thuis zo vaak gereden en de oefeningen zijn het probleem echt niet. Helemaal perfect lukt natuurlijk nooit, dus ik ben maar gewoon gaan starten. Natuurlijk zijn er dingen die beter kunnen, maar ik ben heel echt blij met de proef en de score.”

EDS

Op 30 maart komt For Gribaldi in de veiling van de EDS in Hooge Mierde. “Ook daarom wilde ik hem graag nu starten. We hebben er zo hard voor gewerkt thuis en dan is het zonde als hij dan verkocht is en ik heb hem niet meer gestart in de Zware Tour. Ik wil daarom ook heel graag proberen om voor de veiling nog een keer Grand Prix te starten. Met de proef die we nu gereden hebben en de score die we gehaald hebben, moet dat zeker lukken.”

