Marlies van Baalen: ‘Habibi heeft de innerlijke rust en de kwaliteiten’

Marlies van Baalen won in haar succesvolle loopbaan al vele titels bij de pony’s, bij de jeugd, indoortitels en reed mee op meerdere internationale kampioenschappen. Maar nooit eerder won ze de Nederlandse seniorentitel. Vandaag greep Van Baalen het kampioenschap met de elfjarige door haar familie zelf gefokte ruin Habibi DVB (v. Blue Hors Don Schufro). Daarmee onttroonde ze Dinja van Liere, die met haar ‘tweede’ paard Hartsuijker zilver won. Thamar Zweistra veroverde het brons met Hexagon’s Ich Weiss.

Kampioene Marlies van Baalen. “Habibi DVB heeft de laatste maanden een enorme opmars gemaakt in de wedstrijden. We zaten echt goed in het ritme. Het is zo’n fijn paard met een geweldig karakter. Ik ben mega blij. Ik heb zelf ook alles gegeven. Hij heeft de innerlijke rust en de kwaliteiten om in een imponerend stadion te presteren. Daar ben ik heel dankbaar voor. Er zijn niet heel veel paarden zo compleet als Habibi DVB. Ik ga dit even laten bezinken. Dit is een eerste observatie voor EK. Mijn andere paard Go Legend heeft het hier op het NK ook heel goed gedaan. Ik hoop dat ik de landenwedstrijden van Rotterdam en Aken mag rijden en dan wellicht het EK in september.”

In de verte lonken de Spelen van Parijs. “Je kunt wel een lange termijn planning maken, maar ik wil nu van dit moment genieten en dat ga ik ook doen. Vorig weekend brak ik mijn teen toen ik een deken op Habibi legde. Toen had ik even twee dagen rust en dat heeft er misschien wel voor gezorgd dat ik hier fris aan de start kwam. De pijnstillers heb ik nu wat afgebouwd, maar die had ik wel nodig bij het aantrekken van mijn rijlaarzen. Ik loop nog wel niet zo hard, maar het rijden ging goed.”

Dinja van Liere moest haar titel van vorig jaar afstaan aan Marlies van Baalen, die sinds een aantal maanden net als Dinja traint bij Riecky Young. “Hartsuijker zit wat minder in zijn wedstrijdritme. Gisteren was de Grand Prix pas zijn eerste wedstrijd na een langere vakantiepauze, die hij echt verdiend had. Daardoor konden dingen wel beter. Vandaag in de Kür was hij veel meer gefocussed en was ik heel blij met hem. Hij is een echte strijder. Hij had echt een mooie proef. Ik was heel tevreden. Ik rijd een moeilijke kür”, vertelt Dinja van Liere. Haar toppaard Hermes N.O.P., waarmee ze vorig jaar de titel won, is terug in training na de wereldbekerfinale in Omaha. “Het gaat heel goed met hem. Ik wil graag CHIO Aken met hem rijden en dan hopelijk het EK.”

Ich Weiss scoort PR’s

Thamar Zweistra was de lachende derde met brons. En die lach op haar gezicht ging er niet af. Ze reed twee persoonlijke records op het NK met Hexagon’s Ich Weiss, waarmee ze in april op de vijfde plaats eindigde in de wereldbekerfinale in Omaha. “Ik ben onwijs trots. Ich Weiss liep hier zijn beste proeven ooit. Hij heeft alles gegeven en hij was goed geconcentreerd. Ik heb mijn ogen nog wel gericht op het EK en wil daarnaast mooie wedstrijden rijden. Ich Weiss gaat graag op concours en heeft er altijd zin in.”

Nieuwe aanwas voor Van Silfhout

Bondscoach Alex van Silfhout (Lunteren) is tevreden over het NK Dressuur. “Er is weer volop nieuwe aanwas met combinaties die richting de 75 en in de Kür zelfs boven de tachtig procent scoorden. Dat is heel positief. Onze beste teams gaan in juni naar de landenwedstrijden van de CHIO’s van Rotterdam en Aken. Daarna hebben we nog een observatie in De Peelbergen richting het EK in september in Riesenbeck. In de breedte ziet het er beter uit dan vorig jaar deze tijd. Dat is mooi want dan krijg je meer concurrentie onderling en daar wordt iedereen beter van.”

Uitslag Roelofsen Horse Trucks Zware Tour Kür op muziek

Marlies van Baalen – Habibi DVB (v.Blue Hors Don Schufro), 82.355% Dinja van Liere – Hartsuijker (v.Glock’s Johnson TN), 81.885% Thamar Zweistra – Hexagon’s Ich Weiss (v.Rubiquil), 81.040%

Eindstand kampioenschap Zware Tour



Marlies van Baalen – Habibi DVB, 158.138 (75.783%/82.355%) Dinja van Liere – Hartsuijker, 156.494 (74.609%/81.885%) Thamar Zweistra – Hexagon’s Ich Weiss, 155.040 (74.000%/81.040%)

