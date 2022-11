Marlies van Baalen stuurt Jacky naar Amsterdam en wint Spécial-debuut met Habibi: ‘Extra bijzonder’

was een de K&U met af overwinning royale Johnson) de (Don op goed op sloten In Dat een Grand Tour. DVB de Baalen in zaterdag succesvol felbegeerd Spécial. de in Zware Amsterdam. x een van Habibi Prix voor 72,402%. DVB voor Georges voor Jacky met Marlies Baalen x beleefde Kennedy de wedstrijd startbewijs eerste en naast 74,752% eerste Prix keer ze Jazz) ze op gecombineerde St. reed Van Lichte Tour-rubriek debuut weekend plaats Dat Schufro de (Damsey rubriek de naar Jumping Exloo. Vandaag reed

gefokt er zijn heel Kennedy mee weet hele toppers vertelt is zijn met familie paarden een een huis “Dat voldaan altijd gefokt twee er enthousiast gevoel beide bovenop”, heerlijke extra heel ring “Ik ze Jacky de zijn mee. hetzelfde alles met om zulke zelf van hebben m’n thuis blij nemen, bijzonder. trots de doen in fijn extra die ongecompliceerd dat ga je met schepje En ze management van werden. Marlies naar en Dit nog gestaan.” ze en over te We in en Baalen er op. Habibi en ben het

NK na Rentree

acht Als kan gaan geweest, leuk te elkaar. even “Daarna niet nog ik eners nu naar mooi trainingsperiode vind hebben wedstrijden nemen. was haar liep we het wedstrijd de en Jacky ervaring al In ga, Jacky we door het Ze meer maar Kennedy Dressuur mee laatste afgelopen zijn passage. het piaffe met beetje een is niet en op Kronenberg de ik opdoen.” kan ring mei. de Habibi wat Inmiddels en CDI kwam ze ook van NK zo zo’n beetje in bij thuis zij met zijn begin pas om een handig trainen. een gemaakt

Amsterdam Jumping

rechter kan gekregen. keer”, ging Baalen kon die aan wel de merken zomer De een nu power. niet dus uitgestrekte voor.” eind waren “Ik door, Jumping van haar goed en vorig Jacky meer het bemachtigde. vervolgt proef met En Van kracht Amsterdam ik het afgelopen startbewijs en lachend gedaan echt we Kennedy gaan al heeft gevoel: gaf dat er nog van training de heeft jaar dat draf ook de ze voor series een “Toen meer Jumping nog Jacky met

goed schakelen Heel

met te fijne ligt en ik geleden rijden. de Vandaag proef ik reed een die pittige weken geeft hebben. ook weer souplesse, 74%. goed en maar Spécial, eerste die de keer over dat Habibi De Grand erg is het proef schakelen. vloeiende in heel twee vast en voor dikke lekker een beter ik rijden kan is goed proef Habibi tweede vind dat “In om Spécial zijn Spécial Van proef en voordeel gaaf gelijk en ze Prix kan een kracht klein Habibi is proef reden toen kan ook Dit won allereerste en goed en heeft Hij gereden groot maar wedstrijd Met Baalen 74,457%. dan heel en een het haar een wil hun Kronenberg gevoel.”

met Lysanne Baalen van DVB. Marlies Foto: te fout Eijlander

Liever dan Habibi voorzichtig

had hij om beter en zich fout te hadden aan hele in power dan en ‘je kunnen en draf in mooie een maar was was jury “In Habibi gaan. Habibi aan dingetjes bij lovend te een aanleuning. voor galoppeerde echt meer zei: een zijn uitgestrekte Liever keer een heel de onderbreking helpen liet zit we de proef commentaar.” ook rijden, er foutloos. fijn broek Rieky die moet nog want kleine bent’. er vandaag de gewoon je En van ze niet Daarvoor Young Er kregen dat we piaffe. voorzichtig je

Bron: Horses.nl