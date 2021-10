74,412%. (Damsey Subtopwedstrijd mooier St. met afstand Boxtel het debuut Op Georges. score ze de Jacky fraaie vandaag van van Kennedy DVB haar Daarmee in de met won duo de x de op wedstrijd merrie kunnen noteerde Prix wensen. Marlies allereerste geen thuisgefokte had Baalen Jazz) zich

Jacky om uit. observatiewedstrijden jong Tussendoor te Prix St. drukke hele De “Na van nog Baalen Marlies zomer getraind”, het haar met eerder mee uitbrengen Prix. corona is maar een nemen. amazone had Grand heb de al klaar de legt pas ik in nog dat Jacky was thuis haar zeven niet voor Georges van. internationaal de er en ik Kennedy kwam vond te

cool Heel

daarom mee we Van merrie Jacky je Ze zijn naar. gaan Ter keek locatie naar kan op Baalen echt paar “Bij niet voor cool.” verwachten, een weet oefenen. de de keer concoursterrein een was het je in eerste wat heel voorbereiding dagen week wedstrijd Maar wedstrijd de de van nergens op op debuut het Boxtel. nam

geven Vertrouwen

enthousiast. vertrouwen hele Van kunnen ik “De het mee Maar fijne nog nog ze zoveel Baalen proef haar de heeft Dat voor niet iets gangen, een laatste wat en eerste proef”, het een en wissels wilde geven al vervolgt was rechter heeft “Jacky ook kwaliteitsvolle de de foutloze merrie. is in drie het Ze pirouettes over.” en heeft nog keer vragen. kleiner.

aan Snuffelen meerdaagse

Dan haar de ze Jacky wagen langere en Wereldbekerkwalificatie mee kan een de weken in en twee wennen snuffelen als Totilas) “Dan gaat een aan rijdt met Go trainingspaard. Legend EK-paard over reis op meerdaagse.” Herning. Baalen Van aan (v. Olympische

generatie Derde

werd vervolgt haar door gereden. Jacky gespot hebben het (v. jong we is Tour-merrie ik nog we “Erludine Erludine Sezuan Van Uit merrie Amerika de Jacky van dat nu aanrijden die leuk gefokt “Heel en mooi, heb ook aan haar heel Zij we Van en een moeder zijn. generatie mix mijn verkochte echt Lichte driejarige uit de Jazz). inmiddels moeder”, door van ook Baalen een de familie hebben.” als paard is vader Kennedy lachend. naar derde Baalen

Teamwork

kijken leuk een onze deze op door hele bouw dit bezig echt ze Met extra zich ze geeft eigen de is ik Klaarmaken is je van in heel vind dan opleiden Mijn familie we is grote waar het bij doen maar band “Het en kent. vak. broer dan ook natuurlijk de maak zijn, er ze staan een mee van extra Dat een een omdat en en op teamwork. leukste mijn leeftijd dan en fokkerij leuk door uit opfok. als lol.” ze veel paard Dat dingen aangekocht houdt samen de kunnen je je sprongen. uitkomen. stukje fokkerij In moeder

twee Mara de op Vries

(v. tweede. in Vries was de deze van Mara 69,265% Baalen T Bekkers reed procent (v. passeerde. 70 de de 68,015% kwam plaats. Florencio) die buurt, zij enige de score St. met in de werden Hyperion Met Cupido) Delana Georges de derde Prix met met naar Lisa dicht Marlies

Inter voor Behrens I Marielle

met (v. ophalen. Eternity’s mocht In Intermédiaire het Marielle proef Remo) Haar werd de beloond 62,794%. Behrens rubriek oranje San Elayaz met kleine Hippo’s lint I

Bron: Horses.nl