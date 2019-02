Marsja Dijkman: ‘Na de bevallingen leek m’n gevoel weg’

Op de Subtopwedstrijd in Sonnega bracht Marsja Dijkman twee paarden uit in de Prix St. Georges. Met de Friese merrie MGPNGP Geke fan 'e Beijemastate (v. Beart 411) boekte ze het grootste succes. Hun score van 66,250% was ruimschoots goed voor de overwinning. Daarnaast reed de amazone Stal Chardon's Erona (v. Westpoint) met 61,765% naar de vierde plek in deze rubriek.

“Geke ging vandaag heel gijn. Vorige week op de finale van indoorcompetitie voor Friese paarden had ik voor het eerst het goevoel dat we nu de goede kant op gaan”, vertelt Marsja Dijkman die met Geke fan ‘e Beijemastate deel uitmaakt van het project Mei Grand Prix nei Grand Prix.

Beetje meedoen

“In het project moeten we ook doelen stellen. Eerder scoorden we rond de 62 of 63 procent en mijn doel was om 65 procent te scoren. Ik wist dat het beter moest, losser en verfijnder. Vorige week hadden we 66 en voor mijn gevoel was het vandaag nog net iets beter. Maar ik ben super blij met deze score. Boven de 65 ga je en beetje meedoen en uiteindelijk hoop ik richting de 70 te gaan.”

Smakelijker

Dijkman focuste zich de laatste tijd vooral op de losgelatenheid. Daarnaast was het doel om met meer expressie, afdruk en gedragenheid door de proef te kunnen rijden. “Afgelopen maand is Geke net iets smakelijker in de aanleuning geworden en dan klim je gelijk in de scores”, vervolgt de amazone die wel nog wat punten liet liggen op slordigheidjes. “We hadden terecht een 3 voor een keertwending en het binnenkomen was matig. Als je recht binnenkomt moet dat een zeven of acht kunnen zijn. Maar als je thuis teveel met de zwaardere oefeningen bezig bent, sluipen zulke dingen er een beetje in.”

Niet teveel prutsen

Hoogtepunten in de proef waren de uitgestrekte galop en de wissels. “Geke springt kaarsrechte wissels. Daar is ze echt heel stabiel in. Gelukkig sprong ze al snel een goede wissel”, zegt Dijkman die de merrie als driejarige onder het zadel kreeg. “Misschien dat ik er zelf steeds handiger in word, maar naar mijn idee kan je bij Friezen beter niet teveel prutsen aan de wissels. Dan raken ze snel van de leg. De KWPN’ers die ik heb gereden zijn daar net wat handiger in.”

Genoegen óf teveel

Vanuit het project MGPNGP mag Dijkman een keer per maand in de leer bij Rien van der Schaft en daarnaast traint ze bij Peter Spahn. “Het is mijn intentie om naast Rien één keer per maand naar Peter te gaan maar door drukte was ik al vier maanden niet geweest. Als je alleen traint neem je al gauw genoegen óf je doet teveel. Het moet een beetje meer standaard worden om op vaste momenten naar les te gaan. Eigenlijk had ik veel eerder weer moeten gaan maar nu heb ik de smaak weer te pakken.”

Af- en opbouwen

Door de geboorte van haar twee kinderen was het voor de amazone de laatste jaren steeds een beetje af- en weer opbouwen. “Het duurde écht een tijd voordat ik weer terug op niveau was”, zegt Dijkman die eerder met de Friese hengst Haitse 425 Grand Prix reed. “Het voelde wel goed maar de juryleden vonden het niet goed genoeg. Ik was een echt zoekende en na de bevallingen leek mijn gevoel een beetje weg. Maar nu voel ik weer wat goed is en wat beter kan. Ik ben super blij dat m’n gevoel weer terug is.”

Schelvis tweede

Tussen eerste en vierde plek van Marsja Dijkman nestelden Cindy Schelvis en Romee Driessen zich. Schelvis reed Zidane (v. Sunny Boy) naar 63,162% en mocht daarmee het rode lint ophalen. Driessen en Fortunato (v. Ampère) werden derde met 61,985%.

Boavista twee keer aan kop

De Portugese ruiter Marco Boavista is goed op weg in de Nederlandse Subtop. Met Davidoff BW (v. Hotline) reed hij zich deze maand in het ZZ-Zwaar al meerdere keren in de prijzen en ook vandaag was het raak. Het duo won beide proeven: de eerste met 66,214% en de tweede met 64,571%. Judith Pietersen reed met de Friese hengst Limited Edition (v. Uldrik) alleen de eerste proef. Daarin behaalden ze de tweede score van 64,857%. Kiki Pols, die Ebony Swing (v. Gribaldi) pas sinds kort in de Subtop uitbrengt, werd in de eerste proef derde met 62,929%. In de tweede proef steeg het duo naar de tweede plek (62,714%). In deze proef ging de derde prijs met 61,786% naar Esther Liano, die de Fries Pattaconk’s Hidde (v. Tsjalke) alleen in de tweede proef uitbracht.

