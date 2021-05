Marten Luiten: ‘Deze scores zijn echt bizar’

Gribaldi) rentree. merrie Daar het dan ijzersterke het in in van wéér NK proeven dat Exloo maakte een Fynona records. het met persoonlijke klasse landenproef meetmoment Dressuur jaar de begin Luiten Luiten Vandaag op maand hoger voor 77,598% opnieuw won elfjarige Na beide topscore duo (Ampère Exloo young was de PR (77,157%). Marten vorig ze het CDI op deze riders apart. en In Ermelo naar waren de van een stuurde x met K&U

heb heel eerste wedstrijden. als dacht: NK gereden maar eigenlijk in kunnen Dressuur keer “Na zou en geen vertelt echie. we het “Ik zijn vasthouden.” waren we was niks mooi Ermelo dit blij Toen het te Exloo het ik scoutingsdagen Luiten zeker lachend. heb was Dus klagen”, twee al Marten dat de weer voor ik

Even aan rustig

een Fynona weken het Na geldt kampioenschap rustig is.” Dressuur even kan altijd Na Dan Exloo het Exloo en voor Europees en Luiten een er dat bijkomen op. ook in doe de de zat stapje observatie ik twee haar een pak training voor derde daarna “Na deed NK weer wat beetje aan. meerdaagse tussen terug. ik

een Echt kick

aan beloond ik zijn als wedstrijdritme scores is zie Je in lift. fijn echt kan de maar ook dat bizar. in zelf het super zelf procent over proef zitten echt ook Grand de gebrek geeft scores wel de ze dat zo het 75 kick. Normaal een hebben dat gevoel gesproken de enorm over Dat haal, “Deze je een wordt.” heen Ondanks Prix een gaan.

Schepje bovenop

ik negens nog de ook ze in het genoteerd fijn is de eigenlijk proef nergens de Luiten ik wordt rest super de geen moet vertrouwen ring het gebeuren. Voor had wissels ik proef Fynona kan en problemen. bovenop. dat dat ze pirouettes Dan een de en in werden weet in daarop en in schepje de dat de en dacht: doet Het van kwam nog spannend.” moment oei, “Thuis alles doet

Zandzakken

vandaag met het De even het geen constant in ik de was maar het wel proef denk heel “Dat vond rest begin snel in Ermelo de We over. door ik scoort werd van ring spannend Vanwege en hadden ze zandzakken. heb onstuimige constante rijden. met geborgd Fynona kunnen fouten dat dat beeld.” weer

Beetje gedurfd

een plek tot is maar nu young observatie laatste bescheiden iedereen en kampioenschap in dit riders maand Luiten sta resultaten met observatie tweede goed doel maar is hele zo op NK groep. als EK behaalde er binnen te EK EK-team vorig goede jaar kan is. eerste fijn daar Exloo heel de hij Het het Dressuur goed het de maar Ermelo toe van en was voor Het CDI Ermelo. vind de uiteraard De gebeuren. een het is en nog is is Europees onder. ook er lijkt beetje dat leuke zeggen. meetmoment het Met derde op zeker observatie. Dat dat voor dat groep Ik het om volgende het gedurfd is er die elkaar in zoveel zelf K&U was Voor “Ik de gold observaties rijden.”

Marten Arnd Dees Vossers Luiten Bronkhorst www.arnd.nl Rockx, Foto: / en Fynona. met

A-kader combinatie en Hummer Charmeur). Dat met nog riders Bretton er (v. Milou Golden Florencio) Dees werden Naast young A-kaderscores Woods), met Francesco drie de behaald. Vossers (v. Rockx kersverse Thalia deden Fazenda bij (v. de met Dancer La Quinty Luiten de

Pap kaderscores jarige Twee voor

Pap Dream Dream resultaat Boy) onder. behaalde (v. (v. Haar heel veel Ampère) deed beste Floris en twee haar met met vierde Kimberley Just daar verjaardag A B-kaderscores. niet ze voor

Dream. Nek a Just tikt aan Kimberly Wilma Foto: Frentz Van met Pap 70%

van (v. gold Jivando aantikte Nek. met A-kadersscores de uit der (v. en S Vivaldi) reed exact Pols voor Bij Sanne dat Schufro). daar Don en dicht Fariska in heel bleven was 70 de met de kwam Zij Excellentie die 70%. junioren enige de van ook Lara naar (v. Robin Desperado) Heiden procent buurt

van haar scoort paard Jonkers met moeder

(v. Kwakkel Lize internationale Morgenland’s Grand jaar combinatie Fabian). Armano opnieuw De uiterst LIII moeder Saton er met Fleur was (v. hele Flore vandaag amazone Flemmingh), (v. A-kaderscores haar succesvolle van en met Vlingh een Sevillano) Kempenaars dit Kyra met er bij Isabelle dikke Heuvel met met Capricho Prix-paard won alle Hilton-s Florencio), Woerts Engie (v. en A-kaderscore. een Eyecatcher van den vormt met topscores (v. met Verdere children. Uphill) de waren het proeven Jonkers voor

Kyra met www.arnd.nl Veerle Arnd / Jonkers voort zet van Bronkhorst successen Hof Eyecatcher. Foto:

reed, van ponycombinaties procent-grens parks zeventig dit maar Equine voor Hof, ze doorbrak Xander zien Nabucco). K&U de de was is. de Boginov) children voor Orchard die klaar niet er (v. meetmoment met dat hoogste Met observatie tweede behaalde de vorig van score De Kempes het op jaar Next als kampioenschap Voor liet Magic ze (v. het combinatie EK bij 72,000%. Veerle Jill gold Europees die Black

Horses.nl Bron: