Marten Luiten dubbelt op The Dutch Masters met ZZ-Licht-winst

Savannah Pieters
Marten Luiten dubbelt op The Dutch Masters met ZZ-Licht-winst featured image
Marten Luiten, hier met Johnny op The Dutch Masters 2024. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

De kampioenen van het Z1, Z2 en ZZ-Licht kregen via de regionale kampioenschappen een uitnodiging voor The Dutch Masters. Nadat Marten Luiten gisteren al de Z1-rubriek op zijn naam schreef, voegde hij daar vandaag ook nog de overwinning in het ZZ-Licht aan toe. Met de Sezuan-zoon Forever noteerde hij een overtuigende score van 76,05%.

Mogelijk ook interessant