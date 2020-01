Marten Luiten: ‘Het verveelt absoluut niet’

Als Marten Luiten op de startlijst staat, lijkt voor andere ruiters de tweede plek het hoogst haalbare. Dat was zo op de eerste competitiewedstrijd van KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup voor young riders, vorige week op IICH Groningen en vandaag ook in Tolbert waar de tweede wedstrijd van de jeugdcompetitie werd verreden. Daar waren Luiten en Fynona (Ampère x Gribaldi) met de topscore van 74,608% opnieuw overtuigend de beste.

“Ik ben heel blij hoe het nu gaat en het verveelt absoluut niet”, reageert Marten Luiten lachend. “De overstap van de junioren naar de young riders is heel goed gegaan maar het blijft ook goed gaan.”

Snel weer bij de les

Luiten is vooral heel blij met het galopgedeelte van vandaag. “Ik kon gewoon zitten en het voelde heel makkelijk. De draf ging op zich ook wel lekker maar daarin zat een klein momentje dat Fynona in galop aansprong. Dat was net zonde. Het gebeurde in de grijze zone na het appuyement maar gelukkig was Fynona vrij snel weer bij de les en de uitgestrekte draf daarna was weer goed.”

Dubbelteller

Voor de galoptour verschenen mooie punten op het protocol: 8,5-en voor de pirouettes en 8-en voor de series. “De pirouettes tellen dubbel dus dat is echt lekker”, vervolgt Luiten die zijn houding en zit ook beloond kreeg met een 8,5. “Op dat ene galoppasje na hadden we geen fouten en Fynona bleef ook mooi ontspannen. Ja, eigenlijk ben ik heel tevreden.”

Derde A-kaderscore

Naast de overwinning betekent het resultaat van vandaag de derde A-kaderscore voor de combinatie. De eerste behaalde ze bij hun internationale young riders-debuut vorig jaar oktober in Exloo (74,853%), de tweede eind vorig jaar op de voor kadervorming tellende competitiewedstrijd van KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup in Nieuw- en Sint Joosland (74,853%) en nu 74,608%. “Daar ging ik eigenlijk ook voor en ik ben blij dat het gelukt is met drie keer dik in de 74. Het is fijn om weer in het kader te zitten.”

Kimberly Pap tweede

Kimberly Pap reed Vloet Victory (v. Jazz) naar de A-kadersore van 72,304% en eindigde daarmee als tweede. Zoe Kuintjes en Cupido (v. Tuschinski) volgden op de derde plek en hun resultaat van 69,069% was goed voor een B-kadersscore. Elles van Asseldonk en Electro (v. Rousseau) werden vierde met 67,108%. Zij werden op de hielen gezeten door Britney de Jong en Caramba (v. Tuschinski) met 67,059%.

Genot om naar te kijken

De jury bestond uit Jan en Jeannette Wolfs en Patrick Berends. “De uitschieter van de dag was absoluut Martel Luiten”, vertelt Berends. “Marten laat zoveel harmonie in de proef zien, dat is gewoon een genot om naar te kijken. De wissels zijn echt gigantisch goed en daar scoort hij hoge punten mee. Het geheel mag misschien net iets expressiever, maar het is allemaal wel heel zuiver. Ook Kimberly Pap liet een zeer nette proef zien. Er zat veel expressie in haar proef, alleen helaas ook wat spanning. Haar paard wordt op sommige momenten iets te enthousiast wat dan ten koste gaat van de takt. Maar alsnog erg goed gereden. Dat geldt ook voor Zoe Kuintjes.”

Podium KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup young riders Tolbert. Foto: L&R Horse Events

Lees ook:

Lara van Nek aan kop bij junioren: ‘Het was een hele stap’

Bron: Horses.nl