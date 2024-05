Marten Luiten op weg naar hattrick in U25 op NK Dressuur

Marten Luiten lijkt op weg naar een bijzondere hattrick. Het drievoudige KNHS Talent van het Jaar (2021, 2022 en 2023) won vanmorgen het eerste onderdeel van het Nederlands kampioenschap in de klasse U25 en als hij deze lijn morgen met Fynona (v. Ampère) in de kür op muziek doortrekt, wordt Marten Luiten morgen voor de derde achtereenvolgende maal gekroond tot Nederlands kampioen.

“Ik ben vooral over het tweede deel van de proef ontzettend tevreden. Eigenlijk begon ik best goed maar in het lijntje met de piaffe en passage hadden we even een miscommunicatie. Maar ik ben heel blij, dat ondanks dat je dan heel even niet op één lijn ligt, Fynona rustig bleef en we de rest van de proef toch heel goed konden vervolgen. Daarbij kwam de galop heel goed uit de verf”, vertelt Marten Luiten over zijn proef aan NK-Dressuur.nl.

Geen extra druk

Marten won met Fynona zowel in 2022 als in 2023 goud bij de U25 en kan daar dit jaar zijn derde titel aan toevoegen. Toch voelt hij daardoor geen extra druk. “Eigenlijk doet dat niets met me. Ik zat toevallig laatst op de website van het NK Dressuur te kijken en als je dan ziet dat Anky en Edward al ongeveer tien keer achter elkaar in dat rijtje worden genoemd, dan denk ik: volgens mij hoef ik nog geen druk te voelen bij twee keer of eventueel drie keer op rij”, vervolgt Marten lachend. “Ik ben vooral gefocust op het seizoen en dat het weer verder verbetert.”

Morgen staat als tweede onderdeel van het kampioenschap de kür op muziek op het programma. “Ik heb heel veel zin in de kür en heb nog wat kleine dingen aangepast. Heel leuk om te kijken hoe dat uit de verf gaat komen. Ik wilde eigenlijk dit seizoen richting het EK nog wat dingetjes in de kür veranderen en het is mooi als je dat hier op het NK in de ring kan proberen.”

Sophie Reef

De concurrentie zat hem vanmorgen wel op de hielen. Zelf scoorde Luiten met een mooie proef op zijn topmerrie Fynona (v. Ampere) 71,667%, maar Sophie Reef kwam met de 17-jarige Charming Lady 2 (v. Painted Black) aardig in de buurt: 71,128%.

Sophie Reef met Charming Lady Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Reef werd door de jury bij C Patrick Berends op de met Luiten gedeelde eerste plaats gezet, na een proef met hoogtepunten in piaffe, uitgestrekte draf en drafappuyementen. Maar de punten van Jeanette Wolfs, die Sophie Reef op de achtste plaats zette, drukten de totaalscore enigszins.

In april maakte Reef met de merrie haar rentree in de internationale sport op CDI Tolbert. Daar werden ze derde in de Intermédiaire II met 70,098% en wonnen ze de Grand Prix U25 met 71,923%. In juni reden ze hun laatste internationale wedstrijd. Daarna kampte Charming Lady met een blessure.

Weggelaar derde

De derde plaats was voor Rowena Weggelaar met de 16-jarige KWPN’er Don Quichot. De proef met de nakomeling van United x Gribaldi was goed voor 71,103%.

Rowena Weggelaar met Don Quichot Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De beste acht combinaties keren morgen terug voor het tweede onderdeel, de kür op muziek.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl / NK-Dressuur.nl