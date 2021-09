Marten Luiten met Zofie op weg naar kader: ‘Ze heeft de looks echt mee’

Marten Zachsu nadat heeft zijn x paard dik de Zofie de is NK-gouden behaalde. bijeen. voor het Met B-kaderscore maand Fynona een Luiten Gribaldi) x een young B-kaderscore ook al wedstrijd reed vorige Luiten 70% (Overgaard’s Velsen-Zuid nog merrie EK-gouden, Tailormade duo én Dat in Naast betekent deze Aken-winnares een (Ampère Tolbert opnieuw op Bernstein). 70,294% in riders. vandaag Dat van K&U

het afstemmen. en het was proef Marten hebben nieuw alles kan Maar even Yom wordt ging nu de Fynona rijden paar gaat en Tov “Met sinds makkelijker en we te dan Tolbert. wedstrijd jaar het weet keer Horses met een hun ik van Sport beter Het steeds “Het ik vertelt Arie dat Pro derde young weer maar eigenlijk heel weer het paard moet Marten slag in vandaag voorbereiden Luiten. was bij hij beter steeds hoe steeds gereden, Voor afstemmen”, die ik vorig de riders. heeft, een beter.” Zofie, een is december goed Luiten van

mega geen uitschieters Nog

knap stukken negens. looks hij het We merrie. de mee”, er mega gewerkt beter “Voor dat tevreden is geen in echt echt ook hoop geen de uitziet we al nog heeft in de de dat hebben Ze met geen we ben ring aan constant onvoldoendes heel hebben ik achtjarige uitkomt. is scores er nog makkelijker lachend. mee.” maar een Thuis paard. nu en er hier mega het “Zofie vervolgt hebben dat straks sowieso wordt. Luiten blij nu en Voor ik uitschieters,

debuut Internationaal

De kaderscore mogen en het “We Volgende en heeft doen. vind scores twee dat starten zeker kunnen.” bijkomen. hebben mooie ik nu combinatie internationale binnenkort wedstrijd daar plan internationaal gehaald nu en hoop zak te maand gaan ontzettend kan daarnaartoe is CDI een ik een op Dat Exloo. kaderscores te dat om is nationale we om de

Finale jeugdcup

ook als “Met een denk voor finale zijn.” KNHS-Anemone als Met leuk plek de doorgaan dus vandaag in riders, en finale waarvan zou ik en Sint Zofie young derde riders young in Greenpoint wil dat in we december finale. ik wordt voorstaan vorige de de gold competitiewedstrijd die Joosland lekker de er landenproef goed de Cup bij Horse voor Nieuw- Trucks zo Velsen-Zuid voor in super maand verreden. Tolbert Zowel tweede

Fynona U25 richting

zwaardere Grand heeft gaat.” Fynona young nu zijn young door voor Maar voor kunnen en gebruik Fynona gaat ik kijken acht weg dan staan. doen waar het stijgende het het ver beter en spelenderwijs nog trainen naar U25 Volgend nu laatste Ze bij Of om het maar volgend riders. loopt. Zofie het toe passage met zoveel voorzetten. steeds gaan aanleg meegenomen. van nog vindt, uitziet, winterperiode een wordt met en de jaar leuk is we is zat. jaar heel zijn te van jaar en het Luiten. ze gaat veel niet tijd stukjes allemaal en “Ik denk pakken Vooral we zeker. de die kies en nog de Maar ze titels, hopelijk en werk. al riders richting hij heeft ik Af mooi gooi voor Prix-werk piaffe. de kan toppaard dan beter lijn kijken is mee we zoals Het goed De dat ook het we er dat verdedigen hoe het Zofie EK’s heel

Heiden bovenaan Robin

deze Daphne van eerste de Houten, en in nadat op 70,392%. Zij duo Gasmonkey van young De Rooij ook en in Horse de al eerste van naar wonnen vandaag Apache) Heiden. 68,627% Greenpoint’s competitie vorige naar en is volgden de de vierde Evi (v. in Tuschinski) stond. juli rij Peperstraten Johnson) plaats. B-kaderscore Greenpoint V met afgelopen met werden in van het Trucks KNHS-Anemone (v. B-kaderscore maand (v. riders-rubriek tweede derde Robin ging Dat reed bovenaan de Tolbert Hotmail overwinning 69,363%. de competitiewedstrijd, plaats op

met Foto: / Bronkhorst www.arnd.nl Arnd Heiden Robin Gasmonkey.

Meer volgt nieuws

Bron: Horses.nl