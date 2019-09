Marten Luiten: ‘Nu is het tijd voor de volgende stap’

Marten Luiten en Fynona (Ampère x Gribaldi) verkeren het hele jaar al in topvorm. Zo wonnen ze goud op de KNHS Indoorkampioenschappen, goud op het NK Dressuur, scoorden een hattrick op CDI Exloo, drie zilveren medailles op het EK in Italië en vorige week sloten ze hun succesvolle tijd bij de junioren af met de overwinning in de finale van de KNHS-Greenpoint Kostendrukkers Cup. Vandaag - amper een week later - volgde op de Subtopwedstrijd in Exloo het debuut bij de young riders. Met 71,838% in de landenproef en 71,324% in de individuele proef sloot het duo ook dat winnend af.

“Het was best een grote stap en ik vind de young riders-proeven behoorlijk pittig. De draf verschilt niet zo veel maar de galop is met de halve pirouettes en de series wel heel anders. Daarin kregen we vandaag ook fouten. In de voorbereiding voor een pirouette hadden we even een miscommunicatie. Ik wilde net teveel terug en moest er toen eerst weer even een pasje uit. En in de serie om de vier hadden een foutje. Misschien zat ik net teveel te genieten”, vertelt Marten Luiten.

Mooi begin

In de eerste proef slopen dus nog een paar fouten maar de tweede proef was foutloos. “Ik dacht: dat gebeurt me niet nog een keer”, zegt Luiten lachend die blij is dat de kop eraf is. “Bij de junioren is het best wel goed gegaan en dat wil ik graag vasthouden bij de young riders. Ik ben blij dat het vandaag goed ging, dit is in ieder geval een mooi begin.”

Klein stapje verder

Binnen een week de grote overstap van de junioren naar de young riders. Hoe doet Luiten dat? “Voor de indoorkampioenschappen hadden we al een paar keer ZZ-Licht gestart. Dat scheelt iets. Het was een klein stapje verder dan de junioren.”

Er is meer

De ruiter ging al eerder met de series aan de gang. “In het begin waren de wissels niet het allermakkelijkst met Fynona. Maar toen ze het eenmaal door had, zijn we vrij snel met de series begonnen. Dat vind ik zelf ook heel leuk om te doen. Je kan wel eeuwig op één wissel blijven oefenen, maar ik dacht: er is meer.”

Juniorenwedstrijd tussendoor

Na de Europese kampioenschappen van afgelopen juli in San Giovanni ging Luiten zich richten op de young riders. “Na het EK hebben we even rustig aan gedaan en daarna zijn we gaan focussen op de young riders. Maar toen kwam er nog een juniorenwedstrijd tussendoor (de naar Tolbert verplaatste finale van de KNHS-Greenpoint Kostendrukkers Cup, red.). Het lijkt wel dat we de overstap binnen een week gemaakt hebben, maar er zit al iets meer werk in”, zegt Luiten lachend.

Volgende stap

Volgende maand wordt de ruiter 18 jaar en daarmee zit zijn tijd bij de junioren er op. “We hebben de junioren heel mooi afgesloten met de finale in Tolbert. Nu is het tijd voor de volgende stap.” Luiten heeft ook zijn internationale young riders-debuut al in gedachten. “De wedstrijden in Exloo zijn altijd heel fijn en ik wil me eigenlijk opgeven voor CDI Exloo van volgende maand. Even kijken of dat lukt met school. Het lijkt me heel leuk en we moeten nu toch een beetje ervaring gaan opdoen.”

Bron: Horses.nl