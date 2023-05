Marten Luiten op herhaling: weer Nederlands Kampioen U25

KNHS Talent van het Jaar 2021 en 2022, Marten Luiten, stelt zich met het winnen van de titel in het U25 kampioenschap op het NK Dressuur met Fynona wederom kandidaat voor de talententitel van dit jaar. In het kampioenschap was Marten niet te kloppen door zijn collega’s op het podium. Daphne van Peperstraten veroverde het zilver met Greenpoint’s Cupido. Zoë Kuintjes staat voor het tweede jaar op het podium, nu met brons. Marten won de eerste proef en de Kür op Muziek aangeboden door Höveler & Equinova.

Op de vraag de hoeveelste nationale of KNHS titel hij nu gewonnen heeft, blijft het bij een brede glimlach van Marten. “Het is heel erg. Ik weet het eigenlijk niet eens. Het is altijd toch weer spannend bij een kurfinale. Zeker als je de eerste dag bovenaan staat. Dat wil je dan heel graag vast houden. Heel mooi dat het dan lukt”, aldus Marten.

Dit jaar nog ervaring opdoen

“Ik vond de proef gisteren wel goed gaan en kür ook, dus ik hoopte wel op een goede score. Maar je weet nooit wat de anderen doen. Ik ben voorlopig nog geen 25 en wil dit seizoen nog ervaring opdoen bij de U25 voordat ik de overstap maak naar de Grand Prix bij de senioren.”

Kritisch

Ondanks de titel is Marten kritisch naar zichzelf. “Ik denk dat er nog winst te behalen is in het laatste stukje lengtebuiging en de overgangen van piaffe en de passage kan Fynona nog wat sterker worden. Dat is voor mij nieuw, voor haar nieuw en het is al wel veel verbeterd, maar er kan nog winst behaald worden. Nu ik wat meer meters heb gemaakt op dit niveau merk ik wel dat ik meer gewend raak aan de proeven, aan de lijnen en dat ik oefeningen makkelijker aan elkaar kan rijden. ”

Niet alleen sportief gaat het Marten voor de wind met zijn studie ook. “Ik moet nu nog twee vakken afronden dit jaar en in september start ik met mijn stage en dan rond ik mijn studie Master of Business administration in Groningen af.”

Zilver voor Daphne van Peperstraten

Zilver was er voor de ervaren combinatie Daphne van Peperstraten en Greenpoint’s Cupido. “Ik had dit op voorhand niet verwacht. Echt super mooi. Ik moest echt een beetje groeien in deze nieuwe klasse. Ik heb de laatste weken hard getraind. Ik heb echt weer een stap kunnen zetten door net wat extra door kunnen te zetten in de piaffe en passage en net wat meer energie in de proef te laten zien. Super mooi als ik dat in de proeven kan laten zien.”

Zoë Kuintjes brons

Zoë Kuintjes heeft een brede lach op haar gezicht voorafgaand aan de prijsuitreiking waar ze het brons krijgt uitgereikt. Met Cupido reed ze sterke proeven in het kampioenschap dat zich kenmerkte door de hoge kwaliteit van de combinaties. “Cupido gaat steeds beter. Ik rijd hem nu iets meer dan een jaar. Vorig jaar wonnen we hier zilver. Nu kan ik steeds meer de proef gaan rijden en dat is ook fijn. De laatste observatiewedstrijd is over twee weken in Geesteren en dan hoop ik in het team voor het EK te zitten.

Podium NK U25 2023: vlnr Daphne van Peperstraten, Marten Luiten, Zoë Kuintjes Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Uitslag Kür op Muziek U25 aangeboden door Höveler & Equinova

1. Marten Luiten (Winschoten), Fynona (v.Ampère), 78.158%

2. Daphne van Peperstraten (Oude Tonge), Greenpoint’s Cupido (v.Johnson TN), 76.708%

3. Zoë Kuintjes (Aalsmeer), Cupido (v.Rhodium), 74.750%

Eindstand NK Dressuur U25

1. Marten Luiten (Winschoten), Fynona (v.Ampère), 75.342 + 78.158 = 153.500

2. Daphne van Peperstraten (Oude Tonge), Greenpoint’s Cupido (v.Johnson TN), 74.060 +76.708 = 150.768

3. Zoë Kuintjes (Aalsmeer), Cupido (v.Rhodium), 72.436 + 74.750 = 147.186

Uitslag kür

Bron: KNHS