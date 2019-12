Marten Luiten sluit topseizoen stijlvol af: ‘Hele proces het allermooist’

Marten Luiten beleefde met Fynona (Ampère x Gribaldi) een topjaar bij de junioren en dat tijdperk sloten ze afgelopen september succesvol af met de overwinning in de finale van de KNHS-Greenpoint Kostendrukkers Cup. Vervolgens stapte het duo moeiteloos over naar de young riders en ook in deze deze leeftijdscategorie deden ze gelijk bovenaan mee. Vandaag in Nieuw- en Sint Joosland stond de eerste competitiewedstrijd de KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup op het programma en daarin ging de combinatie met de fraaie score van 74,853% iedereen voorbij.

“Ik ben heel tevreden en we hadden geen grote fouten. Nu we deze proef een paar keer gereden hebben, merk ik dat ik er steeds makkelijker doorheen kan rijden en dat we meer ervaring krijgen”, vertelt Marten Luiten.

Beetje zoeken

Op de fraaie cijferlijst staan onder andere 9-ens voor het schouderbinnenwaarts en een pirouette en 8,5-en voor de series en de andere pirouette. “Met die cijfers voor de dubbeltellende pirouettes schiet het lekker omhoog. De series en de pirouettes zijn voor ons beide nieuw maar het geluk is dat Fynona daar echt talent voor heeft. In het begin was het wel een beetje zoeken. Zo van hoe doe je dat?”, zegt Luiten lachend. “Maar we krijgen er steeds meer routine in. De series waren vandaag al weer rechter en nog meer van de grond en in draf kan ik er steeds meer aan blijven rijden.”

Kritisch blijven

Luiten en Fynona wonnen de finale van de afgelopen editie, toen nog bij de junioren, en zijn met deze overwinning sterk begonnen aan het nieuwe seizoen. “Ik ben er heel blij mee maar het is even afwachten. Dit is in een nieuwe klasse, het is pas de eerste competitiewedstrijd en er komen er nog heel wat. Ik moet natuurlijk wel kritisch blijven maar het is super mooi dat het zo begint.”

Gegroeid en verbeterd

De erelijst van 2019 van het duo is lang. Naast de finalewinst in de jeugdcup zijn de hoogtepunten van dit jaar drie zilveren medailles op het EK in Italië, goud op de KNHS Indoorkampioenschappen, goud op het NK Dressuur en een hattrick op CDI Exloo. “We hebben dit jaar op ontzettend veel mooie wedstrijden mogen rijden. Het EK en de NK’s waren super maar als ik terugkijk vind ik het hele proces dat we doorgemaakt hebben het allermooist. Als je kijkt hoe Fynona afgelopen januari nog liep en nu de young riders wint. We zijn ontzettend gegroeid en verbeterd met de trainingen van Christa (Larmoyeur, red.) en Monique (Peutz, red.) en er zit nog nog rek in.”

Doelen 2020

Luiten is bescheiden over zijn doelen en verwachtingen voor 2020. “Het is nog heel vroeg in het seizoen en eerst maar eens zo doorgroeien. Naast deze competitiewedstrijden hoop ik observatiewedstrijden te kunnen rijden, maar het is kijken wat met school mogelijk is. En dan zien we wel”, zegt Luiten die de reis van 4,5 uur vanuit Groningen naar Zeeland niet voor niets maakte. “Het wordt vanavond een latertje maar het was het absoluut waard.”

Daphne van Peperstraten tweede

De strijd om de eerste plek ging vooral tussen Luiten en de winnaars van de young riders-finale van de afgelopen editie: Daphne van Peperstraten met Greenpoint’s Cupido (v. Johnson). Dit topduo kwam net te kort voor de zege en werd met 74,020% tweede. Zoë Kuintjes, die sinds kort een combinatie vormt met Jonna Schelstraetes Grand Prix-paard Cupido (v. Tuschinski), werd derde met de B-kaderscore van 69,02%. Annemijn Boogaard en Fullspeed TC (v. Ziësto) sloten met 68,235% aan op de vierde plek en Thalia Rockx en Golden Dancer de La Fazenda (v. Bretton Woods) maakten met 68,137% de top vijf compleet.

Bron: Horses.nl