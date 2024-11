Marten Luiten vestigt zich bij Lammert Tel op voormalig Stal Arcadia

Lammert Tel heeft Stoeterij Vledderlanden in Vledder, voorheen bekend als Stal Arcadia, gekocht. Internationaal Grand Prix U25-ruiter Marten Luiten zal een deel van de boxen huren en hier zijn stalactiviteiten verder uitbreiden.

Stoeterij Vledderlanden beschikt over uitgebreide voorzieningen, waaronder ruime boxen, moderne binnen- en buitenrijbanen, paddocks en weides. Luiten gaat op de trainingslocatie boxen huren. “Tel en Luiten kijken ernaar uit om samen deze bijzondere plek, ooit ontstaan als Stal Arcadia, nieuw leven in te blazen en de stoeterij uit te laten groeien tot een toonaangevende locatie in de paardensport.”

Arcadia

De bouw van de accommodatie werd in 2009 gebouwd en was het domein van voormalig NS-topman Hans Huisinga en zijn vrouw Carly. Het mega complex kwam meerdere malen in de verkoop en is in de loop der jaren de trainingsaccommodatie van verschillende ruiters geweest.

