Marten Luiten wint debuut ZZ-Zwaar: ‘Dit is een mooie gelegenheid’

Marten Luiten gaat in het nieuwe jaar door waar hij vorig jaar gebleven was: namelijk met winnen. Op IICH Groningen in Zuidbroek, dat vandaag in het teken van de Subtop staat, maakte de young rider met Fynona (Ampère x Gribaldi) zijn debuut in het ZZ-Zwaar en sloot dat uiterst succesvol af. Met de fraaie score van 73,667% bleef het duo ruim 6% voor op de concurrentie.

“Het was best een spannende ring”, vertelt Marten Luiten over de imposante Eurohal. “Om de baan was Fynona iets gespannen maar toen de proef vorderde ging het steeds beter. We hadden geen echte grote fouten alleen in de uitgestrekte galop langs de tribune kwam Fynona iets naar binnen. Verder gingen de series en de pirouettes goed. Maar die heb je bij de young riders ook, dus dat scheelt.”

Nieuwe kür

Luiten richt zich met Fynona vooral op de young riders en besloot zijn debuut in het ZZ-Zwaar te maken omdat in Zuidbroek ook een kür op muziek op het programma staat. “Ik heb een nieuwe kür voor de young riders laten maken en wist dat de beste zes combinaties hier kür mogen rijden. De kür voor het ZZ-Zwaar en de young riders is hetzelfde dus dit is een mooie gelegenheid. Ik vind het heel leuk om m’n nieuwe kür hier te kunnen oefenen.”

Vai Bruntink tweede

Vai Bruntink maakte voor Stal 104 van Willeke Bos het fokkerssucces compleet. Halesta (v. Quadroneur), die net als winnares Fynona gefokt is door Stal 104, liep onder Bruntink met 67,190% naar de tweede plaats. Floor Vos en Happy-Feet DFV (v. Johnson) volgden op de derde plaats met 64,857%. Op kleine achterstand Saskia Knol en ShipFund’s Halivia (v. Chippendale) die vierde werden met 64,524%. Drie combinaties reden exact dezelfde score van 64,095% bij elkaar. Na toepassing van de ex aequo-regeling werd Laura Zwart met Lumen Ghandi (v. Charmeur) vijfde, Stephanie Berends met Giorgio (v. Bordeaux) zesde en 64,095% en Carlijn Vaessen met Eva Lynn (v. Wynton) zevende. De beste zes combinaties rijden vanavond de kür op muziek.

Uitslag

Bron: Horses.nl