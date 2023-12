Marten Luiten wint met Johnny met afstand Lichte Tour in Groningen

Marten Luiten heeft een overwinning toegevoegd aan zijn successen met zijn nieuwe Lichte Tour-troef Johnny (Johnson x World Magic). Nadat Luiten eerder al in Vlagtwedde een Prix St. Georges-rubriek had gewonnen met het paard van de familie Both, was het nu raak op IICH Groningen. De ruiter uit Winschoten won opnieuw met een mooie score van 72,157%. Hiermee bleef hij de als tweede geëindigde Marsja Dijkman met Beaujolais fan é Beijemastate ruim voor. Dijkman behaalde met de fries 68,039%.