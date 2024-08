Mary Hanna’s Umbro overleden

De door A.C.A. van Roosmalen gefokte Umbro (Jazz x Juventus) is overleden. De KWPN-ruin werd op Nederlandse bodem door Dominique Filion op Lichte Tour-niveau uitgebracht en vervolgde zijn carrière daarna onder het zadel van Mary Hanna. Met de Australische amazone nam hij in 2016 deel aan de FEI Wereldbekerfinale. Umbro is 23 jaar oud geworden.

Mary Hanna bracht Umbro vanaf 2010 op internationaal Grand Prix-niveau uit. Ze wonnen onder andere in Boneo, Orange en Werribee. De deelname aan de Wereldbekerfinale in 2016 was het hoogtepunt uit hun carrière. De combinatie werd in de Kür vijftiende met 71,696%.

In 2017 werd Umbro één keer uitgebracht door Spencer Wilton en in 2018 en 2019 reed Jasmine Haynes hem internationaal bij de junioren en young riders.

Bron: Eurodressage