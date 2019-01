Maxime van der Vlist: ‘Dit smaakt naar meer’

Maxime van der Vlist en Bailey waren jaren lang zeer succesvol bij de U25. De overstap naar de senioren is nu gemaakt en ook hier komen de kwaliteiten van de Negro-zoon naar voren. In Oirschot won de combinatie zondag de Grand Prix met 70,16%.

“Dit was onze derde start in de Grand Prix en nu ging het eindelijk zoals ik het graag wilde”, vertelt Van der Vlist enthousiast.

“Na het EK U25, afgelopen zomer, heeft hij een tijd vrij gehad. Zijn eerste wedstrijd was toen weer binnen en dat was gelijk onze eerste Grand Prix. Die ging helemaal niet zo goed. Hij was alleen maar met de U25-proef bezig en had echt zoiets van ‘wat ben je allemaal aan het doen’. De tweede keer was hij iets te enthousiast en dan loopt hij iets van het achterbeen af. De Grand Prix-proef gaat zo snel achter elkaar dat ik geen tijd meer had om hem terug op het achterbeen te krijgen.”

Rustig blijven

Over waarom de proef nu wel volgens wens verliep vertelt ze: “Met losrijden was hij super ontspannen en aan de hulpen en heel mooi achterop. Zelf was ik ook heel rustig. Ik wil het graag heel goed doen en dan worden we samen soms een beetje te enthousiast, wat het beeld dus niet ten goede komt. Nu waren we allebei rustig en dan kan ik hem rijden zoals ik graag wil laten zien. Het goede gevoel van het losrijden kon ik daardoor nu volhouden in de proef. De passages waren ook zó vreselijk goed. Daar kregen we zelfs een paar keer een 8,5 voor. Hij heeft zoveel talent voor de zware oefeningen en nu kwam het eruit en viel alles op zijn plek. Ik ben er echt super blij mee! Dit smaakt zeker naar meer!”

Merx scoort

Lilian Merx deed goede zaken in de Prix St. Georges. Met Veron (v. Pardon) won ze de rubriek met 66,91% en met Darkhill (v. Uphill) werd ze derde met 65,59%. Annemieke Lips-Maaskant werd tweede. Met Dutch Dandy (v. Lord Leatherdale) noteerde ze 66,18%.

De Intermédiaire I kwam op naam van Zinzi Aegten en Black Diamond (v. Gribaldi) met 61,96%.

Spanjes hoogste score

In het ZZ-Zwaar kwam de eerste proef op naam van Mascha Spanjes. Met Ceasar (v. Dayano) noteerde ze 68,14%. Nikki Pije werd hier met Commaar G (v. Florencio) tweede met 65%.

In de tweede proef was de zege voor Elsemiek de Man en Charleston (v. Lord Leatherdale) met 62,86%. Ze werd op de voet gevolgd door Marieke Wortelboer, die met Einstein de la Vigne (v. Sandro Hit) 62,57% bij elkaar reed.

Bron: Horses.nl