Maxime van der Vlist: ‘Een tijd basiswerk heeft hem heel erg goed gedaan’

Maxime van der Vlist verdween een tijd van het wedstrijdtoneel met Bailey (v. Negro), maar maakte zondag op de Subtopwedstrijd in Uden een succesvol rentree. Met bijna 70% voor hun Grand Prix-proef en schreef het duo de overwinning op hun naam in de gecombineerde Zware Tour. "Ik heb thuis een tijdje alleen maar aan de basis gewerkt en dat heeft heel goed uitgepakt", aldus de amazone. "Bailey is echt in topvorm."

Afgelopen zomer nam Van der Vlist na zes jaar als stalmanager gewerkt te hebben bij Stal Fiechter afscheid om voor zichzelf te beginnen. Ze vond een zakenpartner in eventingruiter Levi Driessen en de twee zijn in Cromvoirt samen een trainings- en handelsstal begonnen.

Alleen maar basis

Met alle drukte rondom het opstarten van het bedrijf en het zoeken naar nieuwe paarden is de wedstrijdsport even op een laag pitje gezet, maar dat is nu weer voorbij. “Ik heb me de afgelopen tijd alleen maar bezig gehouden met de basis met hem en heb bijna geen oefeningen gereden. Het was druk en ik wilde mezelf eerst even de gelegenheid geven om goed op gang te komen met het bedrijf”, aldus Van der Vlist. “En het is super om te zien hoeveel hij daar van verbeterd is. Hij was veel rustiger vandaag en veel meer op het achterbeen, het ging echt heel fijn.”

Hoogtepunten

Dat hij maanden geen wedstrijdring van binnen heeft gezien deerde de donkerbruine ruin niet, want al bij het binnenkomen en halthouden verscheen de eerste 8,5 op het protocol. Andere hoogtepunten in de proef waren de pirouette naar rechts en de laatste lijn in de proef, waarvoor eveneens 8,5’en op de lijst stonden.

Huiswerk

Hoewel er eigenlijk geen slechte punten op de lijst stonden heeft Van der Vlist nog wel wat huiswerk voor zichzelf bedacht voor de volgende keer. “De zigzag in galop was nooit ons sterkste punt en die ging vandaag beter dan eerst, maar toch wil ik hem graag nog meer gezet kunnen rijden”, aldus de amazone, die nog steeds wekelijks naar België rijdt met Bailey om bij Jeanine Fiechter te trainen. “En de piaffe kan ook met wat meer expressie. Ik heb hem zo bij me nu dat hij iets te ontspannen was in de piaffe, we hadden geen onvoldoende, maar het kan wel beter.”

Wedstrijdruiter

“Ik ben heel blij dat ik weer een keer gestart ben”, vervolgt Van der Vlist, die ook al uitkijkt naar de volgende wedstrijd. “Ik ben toch wel een wedstrijdruiter en merk dat ik het wel een beetje heb gemist.”

*Meer nieuws volgt*

Lees ook:

Madeleine Witte-Vrees pakt vijfde ticket Jumping Amsterdam met persoonlijke recordscore

Bron: Horses.nl