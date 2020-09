Mecklenburgs gekeurde hengst Frankie Lee naar ultieme 10 voor draf

De Deense amazone Emma Amtrup was afgelopen zondag in Haaksbergen grootverdiener in de jonge paardenrubriek bij rijvereniging de Sterruiters. De stalamazone van Reesink Horses had een drukke dag en kwam meerdere keren in actie. Zowel bij de drie- als de vierjarigen realiseerde Amtrup de hoogste score, waarbij de driejarige Frankie Lee van Reesink Horses er qua optreden en score echt uitsprong.