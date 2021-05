Meetmomenten blijven voorlopig mogelijk naast reguliere wedstrijden

Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag over de verdere versoepeling van de coronamaatregelen, werd gezegd dat stap drie van het openingsplan vanaf 5 juni gezet kan worden. Dat betekent onder andere dat vanaf die datum weer wedstrijden georganiseerd mogen worden voor de jeugd t/m 17 jaar. De KNHS verwacht dat vanaf 30 juni wedstrijden weer voor iedereen mogelijk zijn. Dan komt er een eind aan de meetmomenten zoals we die nu kennen, daarvoor in de plaats komt deze zomer een pilot meetmomenten naast reguliere wedstrijden.

In stap drie zitten opnieuw versoepelingen voor de sport. De belangrijkste versoepeling voor de wedstrijdsport is dat er vanaf die datum wedstrijden georganiseerd mogen worden voor jeugd en jongeren t/m 17 jaar. Op dinsdag 22 juni vindt er een nieuwe persconferentie plaats over mogelijke verdere versoepelingen vanaf 30 juni.

De KNHS verwacht dat er vanaf 30 juni weer wedstrijden voor iedereen mogelijk zijn als alle coronacijfers zich positief blijven ontwikkelen. Dit is uiteraard onder voorbehoud.

Verandering

Voor de paardensport betekent dit dat vanaf 5 juni de volgende activiteiten georganiseerd mogen worden:

1. Vanaf 5 juni wedstrijden voor de jeugd t/m 17 jaar.

Klik hier het protocol wedstrijden t/m 17 jaar.

2. Tot 30 juni onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten voor winstpunten.

Klik hier voor de bepalingen van manege en verenigingsactiviteiten.

3. Tot 30 juni de activiteiten met een beoordelings- en meetmoment zoals we die tijdens het verbod op wedstrijden kennen.

Klik hier voor de bepalingen van paardensportactiviteiten met beoordelings- en meetmomten.

Pilot

De huidige meetmomenten stoppen zodra het overheidsverbod op wedstrijden voor alle leeftijden is opgeheven. Daarvoor in de plaats komt een pilot meetmomenten (vanaf 30 juni) om te onderzoeken of er behoefte is om meetmomenten ook naast de reguliere wedstrijdsport in stand te houden.

4. Vanaf 30 juni wordt direct een pilot gestart met meetmomenten om te kijken of er behoefte is om dit naast reguliere wedstrijden te behouden.

Tijdens het overheidsverbod op wedstrijden was het mogelijk om beoordelings- en meetmomenten te organiseren. Organisaties konden onder strikte voorwaarden en richtlijnen beoordelings- en meetmomenten organiseren in de paardensport, zoals bijvoorbeeld het rijden van een proef of parcours. Hier werd veel gebruik van gemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat zowel het spring- als het dressuurforum enthousiast zijn geworden om ook meetmomenten aan te bieden wanneer de reguliere wedstrijdsport weer mogelijk is. En dan als sportvorm naast het rijden van een wedstrijd. Om die reden gaat er vanaf 30 juni 2021 (wanneer de reguliere wedstrijdsport weer mogelijk is) een pilot meetmomenten van start. De pilot zal lopen van 30 juni tot 1 oktober. Lees hier meer over de pilot meetmomenten vanaf 30 juni.

Klik hier voor de aangepaste bepalingen voor meetmomenten die ingaan per 30 juni.



Vanaf 1 juli zal de KNHS weer wedstrijdafdracht inrekening brengen, ook voor de pilot meetmomenten. Op 22 juni neemt de overheid het besluit of o.a. wedstrijdsport voor alle leeftijden vanaf 30 juni wordt toegestaan.

Bron: KNHS

Bron: