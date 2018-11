Megascore voor Joyce Heuitink: ‘Hij ging echt achterlijk goed’

Joyce Heuitink en Gaudi Vita (v. Apache) wonnen in de Lichte Tour tot nu toe alle wedstrijden waaraan ze deelnamen en de laatste tijd scoorden ze rond de 75%. Maar nog nooit was de score zo hoog als vandaag. Met de megascore van 76,250% won het duo op de Subtopwedstrijd in Utrecht de Prix St. Georges, die ook geldt als eerste selectie voor de KNHS Indoorkampioenschappen.

Vorige maand wonnen Joyce Heuitink en Gaudi Vita met 74,95% de Prix St. Georges in Liempde en bemachtigen daarmee een felbegeerd ticket voor Jumping Amsterdam. Later die maand was er op het internationale Lichte Tour-debuut in Exloo 74,412% in de Prix St. Georges en 75,676% in de Intermédiaire I. En vandaag dus 76,250%. “Ik heb lekker gereden en ben super blij met dit nieuwe persoonlijk record. Gaudi Vita ging ook echt achterlijk goed!”, vertelt een dolgelukkige Heuitink.

‘Oh shit’

De combinatie werd beloond met negens voor het schouderbinnenwaarts, de uitgestrekte draf en daarnaast een hele rits 8,5-en. Enige smetje in de fraaie proef was een telfout in de wisselserie om de vier. “Gaudi kan onwijs groot van de grond wisselen maar ik wil hem de wissels graag wat kleiner laten springen, dat hebben we straks nodig voor de eners. Maar in de serie om de vier was de vierde wissel om de drie. Dat was helemaal mijn eigen fout. De concurrentie was groot en ik wilde graag foutloos rijden. Dus ik dacht wel even: Oh shit!”, vervolgt ze lachend. “Maar ik moest toch scherp blijven.”

Kaarsrecht binnenkomen

Ook voor het binnenkomen verscheen een 8,5 en een 9 op het protocol. “We hebben echt goed geoefend op het kaarsrecht binnenkomen en vierkant halt houden. Door zulke kleine onderdelen te verbeteren kan je dan ook een foutje hebben”, zegt Heuitink die winnen niet als doel heeft. “Steeds meer naar de kleine dingetjes, een betere afstemming en de basis verbeteren. Maar tuurlijk vind ik het super leuk om eerste te worden.”

Vooruitziende blik

Heuitinks trainer Alex van Silfhout voorspelde in de laatste les al dat 76 procent erin zat. “Alex vond dat het wel goed was voor 76. Hij kijkt altijd heel realistisch en had in dit geval had een vooruitziende blik”, zegt Heuitink die op concours weinig tijd hoeft te nemen voor het losrijden. “Ik pak Gaudi een kwartiertje voor de proef op en eigenlijk alleen voor mijn eigen gevoel neem ik dan wat oefeningen door. Ik heb echt super veel lol met hem. We spelen thuis een beetje met het Grand Prix-werk en over een jaar, of zodra hij er aan toe is gaan toe is, gaan we een keer over.”

Ook Nieuwenhuis boven de 70

Ook Jeanine Nieuwenhuis noteerde een score van dik boven de 70 procent. Zij reed Genua TC (v. Charmeur) naar 74,338%. Rosina Hoopman en Coco-OO (v. OO Seven) werden derde met 69,265%. Danielle Heijkoop en Damirez (v. Sandro Hit) volgden met 67,647% op de vierde plaats. Lotje Schoots en Grace of Rose (v. Jazz) maakten met 67,500% de top vijf compleet.

Uitslag

Lees ook:

Jeroen Okkema: ‘Dit is de ideale deal’

Bron: Horses.nl