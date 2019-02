Mercedes Verweij en EK-paard Four Seasons naar 65,44%: ‘De kop is eraf’

Vorig jaar september kreeg Mercedes Verweij de beschikking over het internationale Grand Prix-paard Four Seasons (v. Fürst Piccolo) en op de Subtopwedstrijd vandaag in Houten maakte het duo hun wedstrijddebuut. De jeugdamazone, die eerder niet hoger reed dan Lichte Tour, stuurde het voormalige EK-paard van Diederik van Silfhout in de Intermédiaire II naar 65,44%. Die score betekende de tweede plek in het gecombineerde klassement Zware Tour.

“Op zich ging het goed maar dit niveau is natuurlijk helemaal nieuw voor mij. Best een overstap vanaf de young riders”, zegt Mercedes Verweij die na overleg met bondscoach Monique Peutz dispensatie kreeg om Four Seasons gelijk in de Intermédiaire II te starten. “Deze proeven liggen hem goed en zo kunnen we in niet al te lange tijd richting de U25 werken.”

Beetje afstemmen

“Dit is écht wel wat anders dan een Lichte Tour-proef”, vervolgt Verweij lachend. “En het is op concours nog een beetje afstemmen. Zo zat ik er nu veertig minuten van de voren op maar voor mijn eigen idee was dat te lang. En Four Seasons werd af een toe een beetje heet en ik wist nog niet of ik dan er aan moest zitten of juist niet. Hij stond er goed aan maar helaas gingen beide series kapot. Verder konden de pirouettes kleiner en de eerste piaffe was net te voorwaarts. Daarin werd Four Seasons een beetje heet en zo hadden we nog wat kleine dingetjes. Maar ik kwam er best goed doorheen en in ieder geval is ons debuut gemaakt. De kop is eraf. Ik probeerde mezelf geen druk op te leggen en gewoon lekker te rijden. Meer kan je toch niet doen.”

Rahmouni neemt training over

Voor de 20-jarige Verweij staat leren op dit niveau voorop. “Ik weet wat er beter moet en daar trainen we ook hard voor.” Four Seasons staat sinds de verkoop aan Verweij nog steeds op stal bij Van Silfhout. “Met anderhalf uur heen, anderhalf uur terug en daarnaast mijn andere paarden is het best een onderneming. Het plan is om Four Seasons tot de derde week van april in Lunteren te laten staan en hem dan mee naar huis te nemen. En is de tussentijd gaat Yessin (Rahmouni, haar vaste trainer) onze training geleidelijk overnemen. Daarnaast blijf ik dan ook lessen bij Diederik of Alex.”

Debuut Grand Prix U25

Hoewel Verweij verder nog geen concrete wedstrijdplanning heeft, is ze van plan binnenkort haar debuut in de Grand Prix U25 te maken. “Ik heb nog niks gepland en ga het even bekijken. Maar ik verwacht dat het niet al te lang gaat duren en hoop dan de scores te kunnen halen om internationaal te mogen starten. En dan hoop ik CDI Zeeland voor de ervaring mee te kunnen pakken.”

Visser en Filion

De Zware Tour-rubriek kwam overtuigend op naam van Tommie Visser. Hij behaalde met Chuppy Checker CL (v. Osmium) in de Grand Prix de fraaie score van 72,99%. Ook in de Prix St. Georges was Visser succesvol. Hier reed hij de hengst Genesis Begijnhoeve (v. Jazz) naar 69,63% maar moest daar wel Dominique Filion voor laten gaan. Haar proef met de KWPN-hengst Winters Four Legends KS (v. Wynton) leverde 71,54% op. Ook in de eerste proef van het ZZ-Zwaar was Filion niet te kloppen. Hier stuurde ze Frida K (v. Fidertanz) naar 69,79%. Mark van de Donk en Donovan (v. Sir Donnerhall) wonnen de tweede proef met 67,14%.

Uitslag

Bron: Horses.nl