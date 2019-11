Mercedes Verweij: ‘Even een nieuwe uitdaging’

Vorige maand waren Mercedes Verweij en Four Seasons (Fürst Piccolo x Ehrentusch) ook al de beste op Geldrop Hippique en vandaag gingen ze er opnieuw met het oranje lint vandoor. Dat deed het duo op Subtopwedstrijd in Wormerveer, die geldt als selectiewedstrijd voor Jumping Amsterdam. De juryleden beloonden hun Grand Prix U25 met 67,115% en een unanieme overwinning.

“Het ging eigenlijk best wel goed. Het drafgedeelte was fijn en de piaffe en passage gingen heel goed. Dat gaat gelukkig steeds beter”, vertelt Mercedes Verweij. “We hadden alleen een haperingetje in de overgang van passage naar stap. Four wilde de overgang eerder maken dan ik en toen werd het een beetje een rommeltje.”

Beetje op safe

De amazone liet wat punten liggen in de galop. “We hebben geregeld fouten in de eners maar die gingen vandaag goed. Nu hadden we een fout in de tweeërs. In de derde wissel kwam achter niet helemaal mee en ik had een paar galopsprongen nodig om het weer te herstellen. Dat was terecht een dikke vier. En de pirouettes konden iets kleiner, maar ik heb geen risico genomen en ze een beetje op safe gereden. De galop mocht misschien iets expressiever maar op de tweeërs na hadden we geen grote fouten of dingen.”

Debuut Grand Prix

Met deze overwinning op zak wil Verweij ook een tweede selectiewedstrijd voor Jumping Amsterdam gaan rijden. Om daarvoor te kunnen selecteren dienen minimaal twee van de vier selecties gereden te worden, waarbij de twee beste resultaten meetellen. Daarnaast heeft Verweij nog meer op haar planning staan. “We gaan binnenkort ons debuut in de senioren Grand Prix maken en daarna hoop ik een paar keer internationaal Grand Prix te kunnen rijden. Even een nieuwe uitdaging”, zegt ze lachend.

Sleuteldingetje

“Alleen de zigzag in galop is vreselijk, dat is niet m’n fijnste oefening en nog een lastig iets. Maar het gaat al beter, het is een sleuteldingetje dat ik daarin goed leer tellen. We hebben de Grand Prix nu thuis een paar keer doorgereden en op de zigzag na vind ik het een fijnere proef dan de U25. Dus binnenkort gaan we het proberen. We hebben nu al best veel U25 gereden en het kan altijd beter. Misschien als ik meer ervaring op doe in de Grand Prix, het beter gaat in de U25. Four kan het in ieder geval.”

Druk weekend

Verweij heeft een druk weekend. Gisteren debuteerde ze met Gizmo (v. United) in de Lichte Tour en morgen gaat de reis naar Oirschot. Daar rijdt ze Four Seasons in de kadervormingswedstrijd. “Het is een beetje onhandig gepland maar ik rij gewoon. Ik hoop dat het lukt om morgen onze tweede kaderscore te halen.”

Jeanine Nekeman 2 en 3

Jeanine Nekeman had twee paarden meegenomen naar Wormerveer. Met Ferrari (v. Apache) reed ze 65,256% bijeen en dat was goed voor de tweede plek. Daarachter volgde stalgenoot Vlingh (v. Flemmingh) met 64,872%. Skylar Bos, die vandaag haar tweede wedstrijd in de U25 reed met Choice Finch (v. Voice) sloten met 64,423% aan op de vierde plaats. Met 64,103% maakten Kaylee Gouda en Don Juan (v. Vivaldi) de top vijf compleet.

Dominique Filion aan kop

In de gecombineerde rubriek Intermédiaire II en Grand Prix mocht Dominique Filion als winnares naar voren komen. Zij reed Dastan (v. Sydney) in de Intermédiaire II naar 66,765%. Kelly Zuidervaart en haar tuigpaard Cadans M (v. Torino) waren de beste in de Grand Prix. Hun score van 65,707% betekende in het gecombineerde klassement de tweede plaats. De Grand Prix van Shanda de Boer en Eastend’s Allstar (v. Tuschinski) was goed voor 64,185% en daarmee de derde plaats.

Bron: Horses.nl