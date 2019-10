Mercedes Verweij: ‘Nu nog dat laatste stukje in de ring’

Vorige maand op CDI Waregem noteerde Mercedes Verweij met Four Seasons (Fürst Piccolo x Ehrentusch) haar eerste B-kaderscore. Door een aantal dure fouten zat een tweede kaderscore er vandaag in de voor kadervorming tellende Grand Prix U25 op Geldrop Hippique niet in. Met 67,521% bleef het duo anderhalf procent onder de felbegeerde B-kaderscore maar won wel ruimschoots het met de Intermédiaire II gecombineerde klassement.

“We hadden helaas net even teveel dingetjes vandaag en eigenlijk ben ik niet zo tevreden. Het ging in de training de hele week heel goed. Eigenlijk gaat het met de dag beter en makkelijker. Dus dit was wel een beetje balen”, vertelt Mercedes Verweij die met het voormalige teampaard van Diederik van Silfhout al eerder richting de zeventig procent scoorde. “Gezien de fouten vandaag viel de score me nog mee. We hadden ook wel mooie stukken en ook heel positief jurycommentaar, ze vonden ons een mooie combinatie met heel veel potentie.”

Instortmomentje

“Four Seasons voelde bij het losrijden heel goed maar ik zat er best lang op. Het was vandaag warm en voor de eerste keer weer binnen. Voor mijn gevoel kreeg Four halverwege de proef een instortmomentje en toen werd het net wat te mat. Jammer maar helaas kan het niet altijd goed gaan.”

Hakkels

Verweij begon vandaag sterk aan haar proef maar gaandeweg slopen er fouten in. “We begonnen eigenlijk best goed en stonden op 73 procent. Maar in de eerste piaffe kregen we een hakkel, de tweede piaffe was te voorwaarts en de derde piaffe was het best. Maar toen hadden we weer een hakkel in de passage. Daarnaast gingen de eners gingen helemaal de mist in. Four wisselde een keer op twee benen en aan het einde van de serie sprong hij er uit. Dat kon ik weer corrigeren en daarna ging wel hij weer door maar het was gewoon een rommeltje. En de eerste pirouette wilde Four voor me uit draaien. Dat wilde ik corrigeren omdat het anders sowieso voor de letter was. De pirouette zelf ging best goed maar de storing in de voorbereiding was niet mooi. En dan gaat het hard met de punten.”

Even afkloppen

Ondanks haar teleurstelling over de fouten, is Verweij heel blij dat blij Four Seasons niet onder de indruk was van de fraai aangeklede ring van Geldrop Hippique. “Gelukkig is hij altijd heel braaf. Even afkloppen”, zegt Verweij lachend. “Tot nu toe is hij nog nooit onder de indruk geweest van een baan.”

CDI Le Mans

Verweij hoopt het volgende week goed te kunnen maken. Dan gaat ze dan naar CDI Le Mans. “Hopelijk gaat het volgende week beter. Het kan makkelijk en ik weet dat het er in zit”, blikt Verweij positief vooruit. “Eigenlijk kan je op dit niveau geen fouten maken. In de training thuis zitten we er tegen aan en het gaat steeds beter. Nu nog dat laatste stukje in de ring. Daar gaan we voor in Le Mans! Donderdag is de vetcheck en zaterdag rijden we pas onze eerste eerste proef. Dus tijd zat om daar samen met Yessin (Rahmouni, red.) te trainen. Hopelijk gaat het lukken.”

Lotte Meulendijks beste in Intermédiaire II

In de Intermédiaire II zette Lotte Meulendijks met Welt Hill (v. Welt Hit) het beste resultaat van 65,833% neer. Dat betekende in dit met de U25 gecombineerde rubriek de tweede plek. De Intermédiaire II van Marian van Bommel en Mavabo’s Emaro M (v. Johnson) was goed voor 62,696%.

Evi van Rooij scoort hattrick

Op deze laatste dag van het meerdaagse concours Geldrop Hippique stond ook de finale van de Z2 pony’s, een kür op muziek, op het programma. Daarin waren Evi van Rooij en King Stayerhof’s Jango T (v. Kosmo van Orchids) met 76,292% oppermachtig. Dat betekende na de overwinning in de landenproef en de individuele proef een hattrick voor Van Rooij. Maureen Mooren en PP Good Looking (v. Power and Paint) werden tweede met 71,792%. Met 71,583% volgden Rowena Weggelaar en Navarone van de Beekerheide (v. Neptune van de Beekerheide) op de derde plaats. Jill Bogers en First Hummer (v. FS Mr. Right) werden met 70,417% vierde plek en Julia Willemsen maakte met Movie Star (v. Hagelkruis Valentijn) de top vijf compleet met 70,708%.

