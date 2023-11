Merlot VDL wint HC Kronenberg klasse Z/ZZ met 85,6 punten

Met drie deelnemers kende de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Klasse Z/ZZ-L in Kronenberg geen groot deelnemersveld, maar het was wel een rubriek met veel kwaliteit. Alle hengsten scoorden meer dan 80 punten en Bordeaux-zoon Merlot VDL kwam met 85,6 als winnaar uit de bus.

Femke de Laat stelde Merlot VDL (v.Bordeaux) met veel harmonie voor in deze eerste competitiewedstrijd. De hengst kreeg van Patricia Wolters en Marian Dorresteijn een negen voor zowel zijn draf als de harmonie. “Wat een mooi begin”, is Patricia enthousiast over deze eerste deelnemer in de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur 2023/2024. “Dit is echt een dressuurpaard met een mooi exterieur, een goede zelfhouding en veel potentie. Hij stond mooi aan de hulpen, toonde heel werkwillig en gaf een mooi beeld om naar te kijken. De stap zou nog iets meer overstap mogen tonen. In draf heeft hij een goede cadans, is hij mooi bergop en lichtvoetig. De galop heeft een goede sprong, is bergop en zou nog iets meer losgelatenheid mogen tonen in de bovenlijn.”

Sterk deelnemersveld

Onder Beni Pachl liep Hexagon’s Gorgeous Black Art (v.GLOCK’s Toto Jr) naar een score van 84,2. De hengst viel op met zijn kracht en aanleg tot verzamelen. De combinatie bleef voor op Alvaro Rodriguez Siscar, die de in Duitsland goedgekeurde Franklin’s Love (v.Franklin) voorstelde. Deze hengst liep met veel souplesse naar 81,4 punten.

Bron: KWPN