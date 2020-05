Merrieveulen van First Date voor Van Mierlo’s Evita Utopia

Donderdag schonk Van Mierlo's Lichte-Tourmerrie Evita Utopia (v. Jazz) het leven aan een zwart merrieveulen. Het veulen heet Perfect Date (v. First Date). Van Mierlo: "Alles is goed gegaan en zoals ik al had verwacht, is Evita Utopia er dolgelukkig mee en een hele zorgzame moeder."

Evita Utopia was hard op weg in haar dressuurcarrière toen de NMK-merrie in 2018 aan koliek geopereerd moest worden. Dit gebeurde vlak na haar succesvolle debuut in de Lichte Tour. Ze is na die operatie niet meer uitgebracht.

Bron: Instagram