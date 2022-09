MGPNGP krijgt doorstart met versie 3.0: ‘Twee stappen verder’

Voor MGPNGP 3.0 (Mei Grand Prix, Nei Grand Prix) dat een gezamenlijk project is van het KWPN, KNHS Friesland en het KFPS, zijn vijf combinaties geselecteerd door middel van een selectieprocedure die bestond uit het rijden van een proef en een persoonlijk gesprek.

MGPNGP 3.0 is een vervolg op MGPNGP 1.0 en 2.0. In MGPNGP 3.0 is het motto ’twa stappen fierder’ (Twee stappen verder), waarbij getalenteerde ruiters en amazones begeleid worden. De vijf combinaties die zijn geselecteerd krijgen de komende twee jaar begeleiding van Veronique Roerink. Tussentijds vindt er nog een beoordelingsmoment plaats.

Vijf combinaties

Na een klinische keuring van de paarden is een gemotiveerd team van vijf combinaties geselecteerd. Het team bestaat uit:

Marjan van Dijk-Schalekamp met de in 2015 geboren KWPN’er Katniss (Desperado x Gribaldi), deze combinatie start in de Lichte Tour.

Ingrid Visser met de in 2013 geboren KWPN’er Intouchable LDV (Davina V.O.D. x Zuidenwind), deze combinatie start ZZ Zwaar.

Linda Ernst met de in 2016 geboren KWPN’er La Dolce Vita (Desperado x Wynton), deze combinatie start op dit moment in het M1.

Esmeray Ybema met de in 2016 geboren Fries Bram PE (Tsjalle 454 x Jerke 434), deze combinatie start in het L2.

Afke Weidenaar met de in 2017 geboren Fries Douwe van de Bijschuur (Tsjalle 454 x Doaitsen 420), deze combinatie start op dit moment in het L1.

Bron: Persbericht