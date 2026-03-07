Michael Ruijgrok en Mauricio zetten droomcarrière voort met winnend ZT-debuut: ‘Wel cool als amateur tussen de profs’

Ellen Liem
Michael Ruijgrok met Mauricio. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Met Mauricio (Total US x Florencio) beleefde Michael Ruijgrok al heel wat mooie debuten. Zo was er het WK Jonge Dressuurpaarden, de KWPN Hengstenkeuring, Jumping Amsterdam en een winnend internationaal debuut. Aan dat lijstje kan nu nog een succesvol debuut worden toegevoegd: de Zware Tour. In zijn allereerste Intermédiaire II-proef liep de opvallende vos met Ruijgrok naar bijna 68%, daarmee wonnen ze op de Subtopwedstrijd in Middenmeer het gecombineerde Zware Tour-klassement.

