Micky Schelstraete bovenaan bij senioren: ‘Elk eind is mooi begin’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Micky Schelstraete bovenaan bij senioren: ‘Elk eind is mooi begin’ featured image
Micky Schelstraete met Kavallo. Foto: Liza Artamonova
Door Ellen Liem

Micky Schelstraete was dit seizoen druk met het EK-traject bij de Young Riders en reed vorige maand in Le Mans haar zesde (!) Europees kampioenschap bij de jeugd. Nu heeft de amazone weer tijd om andere paarden mee op concours te nemen en dat deed ze vandaag met Kavallo (Desperado x Apache), niet bij de jeugd maar in de senioren Prix St. Georges. Dat was op de Subtopwedstrijd in Someren goed voor de winnende score van 67,353%.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like