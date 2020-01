Micky Schelstraete en Wonderful Girl debuteren met A-kaderscore: ‘Het was opstappen en wegrijden’

Met scores in de 71 procent was de top vijf van de KNHS-Felix Hippisch Cup vandaag in Tolbert goed aan elkaar gewaagd. In die top vijf ook Micky Schelstraete die voor de eerste keer met Wonderful Girl (Wimbledon x Dancer Boy) in de ring verscheen. Dat debuut sloot het duo af met een A-kaderscore van 71,619% en derde plaats.

“Ik ben er echt heel blij mee!”, vertelt Micky Schelstraete enthousiast. “Wondi liep super fijn, ook met losrijden. Ze was super braaf en ik heb een hele fijne proef kunnen rijden. Helemaal zo voor de eerste keer.”

Opstappen en wegrijden

Schelstraete heeft Wonderful Girl, die grote internationale successen vierde onder Daphne van Peperstraten en vier jaar geleden verkocht werd aan Shanna Baars, nu zo’n twee maanden onder het zadel heeft met oog op verkoop. “Het was eigenlijk opstappen en wegrijden. Vooral in galop is Wondi heel om te rijden, ook in de oefeningen.”

Ponytijd 2.0

In principe sloot Schelstraete haar ponytijd vorig jaar na het Europees kampioenschap in Polen af omdat haar Elin’s Noncisdador (v. Nostradamus) daarna met pensioen ging. Haar plan was om zich vervolgens volledig op de paarden te gaan richten. Maar de vijftienjarige amazone hield de deur op een kier, voor het geval er nog een pony op haar pad zou komen. Dat is nu het geval met Wonderful Girl. “Ik wil graag zo fijn mogelijk rijden en hoop de dingetjes die vandaag nog niet helemaal goed gingen per wedstrijd te kunnen verbeteren. En dan zien we wel waar we eindigen en wanneer Wondi verkocht wordt. Hopelijk kunnen we nog wat mooie wedstrijden rijden.”

Zege voor Senna Evers

De overwinning in deze competitiewedstrijd van de KNHS-Felix Hippisch Cup ging naar Senna Evers. Zij stuurde Majos Cannon (v. Marchi) naar de A-kaderscore van 71,762%. Verdere A-kaderscores werden genoteerd door Lilli van den Hoogen en Martinez Candyman (v. FS Champion de Luxe), tweede met 71,714%, Lara van Nek, die met Brouwershaven’s Nairobi (v. Woldhoeve’s Silco) net als Micky Schelstraete goed was voor 71,619% maar na toepassing van de ex-aequo vierde werd, en Jill Bogers met First Hummer (v. FS Mr. Right), vijfde met 71,095%.

B-kaderscores

Naast de vijf A-kaderscores behaalden drie combinaties een B-kaderscore. Dat waren Sita Hopman met Brouwershaven Uthopia II (v. Metall), zesde met 69,571%, Lilli van den Hoogen met Don Davino Horsepoint (v. Don Carino du Bois), zevende met 69,286% en Elise de Loos met Sandokan’s Pardo (v. Orchard Boginov), achtste met 69,000%.

Jurycommentaar

Ook de jury was goed te spreken over de sterke kopgroep. “Ik was aangenaam verrast door de goede kwaliteit van de pony’s en ruiters. We hebben zeer sterke combinaties in de ring gezien die goed wisten waar ze mee bezig waren”, vertelt jurylid Mirjam Drenth. “Het was echt opvallend hoe goed de amazones die bovenaan geëindigd zijn, konden rijden. Winnares Senna Evers sprong er net even boven uit. Zij liet een zeer solide proef zien met als hoogtepunt de galop. Haar pony bleef mooi gedragen en het was een gewoon een goede complete proef. Er waren wel enkele pony’s die spanning lieten zien omdat ze erg onder de indruk waren van de accommodatie. Maar ook daar kun je als ruiter nu eenmaal mee te maken krijgen bij grote wedstrijden en moet je op kunnen inspelen.”

* Volledige uitslag volgt *

Bron: Horses.nl