Micky Schelstraete wint junioren-rubriek in Ermelo met 72.172%

Afgelopen zaterdag was er bij het WK Jonge Dressuurpaarden ook ruimte voor nationale dressuurrubrieken. Children, Junioren, Young Riders en U25 combinaties namen deel aan de Onori Young Talent Kadervorming.

De U25 bestond uit 4 combinaties, die streden om de overwinning. De zege kwam in handen van Marijke van Giesen met de 10-jarige KWPN’er Esther SVN (v. Glock’s Voice), die 66.282% van de jury kreeg. De tweede plaats was voor Maeva Delage, die met de 11-jarige KWPN’er Dariska du Loup Pendu (v. Vivaldi) aan deze rubriek deelnamen en 65.513% scoorde. De derde positie werd bemachtigd door Mieke Naberink, die aan de start verscheen met een nakomeling van Westpoint Chesspoint en 63.889% bij elkaar reed.

Young Riders

Bij de Young Riders kwamen er 12 combinaties aan de start. De beste in deze rubriek was Maud Hofland met de 18-jarige Urbanes (v. Gribaldi). De proef van deze combinatie werd gewaardeerd met 68.284%. Tweede werd Elles van Asseldonk, die de 10-jarige Electro (Rousseau) uitbracht in deze klasse en 67.549% scoorde. Het podium werd compleet gemaakt door Chiel van Bedaf, die voor deze rubriek Fernando (v. Tango) gezadeld had en 67.353% behaalde.

Junioren

Bij de Junioren namen er 6 ruiters deel aan de Onori Young Talent Kadervorming. De overwinning kwam op naam van Micky Schelstraete, die naar Ermelo de 8-jarige Grand-Charmeur (v. Apache) had meegenomen. Schelstraete was de enige Nederlander die over de 70% heen ging en 72.172% voor haar proef kreeg. Op bijna drie procent afstand volgde Chiel van Bedaf met de 9-jarige Floris (Ampere). De derde plaats was voor Nikita Kok met Sandman (v. Ragazzo), die 66.667% ontving van de jury.

Children

Amber Schelstraete, de zus van Micky Schelstraete, was de enige deelnemer bij de Children. Zij haalde met Burberry (v. Lord Loxley I) net geen 70%. Schelstraete kreeg voor haar proef 69.551%.

Bron: Horses.nl