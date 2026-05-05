Micky Schelstraete wint met tweede NK-score: ‘Hopelijk kan ik Morning Star opleiden naar de Grand Prix’

Ellen Liem
Micky Schelstraete met Morning Star. Foto: Marilou Linders Photography
Door Ellen Liem

Micky Schelstraete heeft sinds het najaar van 2025 de beschikking over Morning Star (Feinrich x Totilas) en heeft met de Oldenburger inmiddels een aantal wedstrijden gereden in de Subtop. Onlangs behaalde de combinatie al hun eerste NK-score en daar kwam vandaag de tweede bij. Het fraaie resultaat van 70,071% betekent niet alleen een startplek op het NK Dressuur maar ook een nieuw PR en de eerste plaats in het ZZ-Zwaar op de Subtopwedstrijd in Erp.

