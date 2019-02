Mijlpaal voor Geert-Jan Raateland: ‘Dit is echt kicken’

Geert-Jan Raateland kwam er eerder met andere paarden al dicht in de buurt maar sinds vandaag is hij Grand Prix-ruiter. Zijn debuut in de koningsklasse pakte goed uit: met de hengst Don Bravour(v. Painted Black) kwam de score uit op 65,598%. Daarmee won het duo op de Subtopwedstrijd in Utrecht de gecombineerde rubriek Zware Tour.

“Er gingen dingen héél goed en een aantal dingen nog niet zo. Maar voor de eerste keer Grand Prix ben ik hartstikke blij en dit is een super mooi begin!”, vertelt Geert-Jan Raateland enthousiast over zijn eerste optreden in de Grand Prix.

Makkelijke dingen

Voor de piaffe, passage, pirouettes en wisselseries verschenen mooie punten op het protocol. “De Grand Prix-onderdelen gingen écht heel goed maar op de makkelijke dingen heb ik punten laten liggen. Zo was het binnenkomen scheef, in de overgang naar galop ontplofte Don een beetje, in het zig zag-appuyement hadden we foutje en de overgang van galop naar draf mislukte.”

Neus op de feiten

Raateland keek aanvankelijk vol vertrouwen uit naar zijn debuut maar werd afgelopen week in les bij Nicole Werner nog even met zijn neus op de feiten gedrukt. “Ik had me in de training thuis vooral gefocust op de piaffe en de passage. Dat ging super goed en ik dacht dat we er nu wel klaar voor waren. In de les zei Nicole: ‘vergeet je de overgangen niet?’ En die kwam ik vandaag dus tegen”, zegt Raateland lachend. “Zo zie je maar hoe moeilijk de Grand Prix-proef is.”

Alle eer voor Don

Hoewel Raateland Don Bravour vanaf zijn derde jaar zelf opleidde, geeft hij alle eer aan zijn paard. “Aan zijn talent zal het niet liggen en daarnaast heeft hij een topinstelling. Echt alleen maar lof voor Don. Nu moet ik zelf nog meer ervaring krijgen. Daar gaan we lekker verder aan werken.”

Eerste keer overleefd

De ruiter reed met zijn voormalige paarden Zorro en Washington al eerder Intermédiaire II maar tot de Grand Prix kwam het toen niet. “Dat het nu wel gelukt is, is echt kicken. Het viel me niet tegen maar het is wel even wennen. Je hebt geen moment rust onderweg. Het gaf wel een beetje spanning omdat het de eerste keer was en dat maakte het extra moeilijk. Bijna 66 is geen fantastische score maar we hebben de eerste keer overleefd en het kan nu alleen maar beter gaan.”

Ook Crespo naar Grand Prix

Naast Don Bravour heeft Raateland Crespo voor de Zware Tour. Met deze zoon van Vivaldi is hij van plan nog een paar keer Intermédiaire II te rijden en dan de overstap naar de Grand Prix te maken. “Het laatste jaar heb ik veel geleerd en dat draag je ook over op je andere paarden. Ik word nu zelf handiger en denk dat ik het spelletje een beetje begin te begrijpen. Het zou super leuk zijn om straks twee paarden in de Grand Prix te hebben. Ik kijk echt vol vertrouwen richting de toekomst.”

Rentree Bos en Brouwer

Na een wedstrijdpauze maakten Yoeki Bos en Winnetou (v. Redford) hun terugkeer in de ring. De Intermédiaire II van het duo werd beloond met 65,147% en daarmee de tweede plek in het gecombineerde klassement Zware Tour. Ook Alain Delon SB (v. UB 40) maakte zijn wedstrijdrentree. Kirsten Brouwer reed de thuisgefokte vos naar een Grand Prix-score van 65,054% en de derde plaats.

* meer nieuws volgt *

Bron: Horses.nl