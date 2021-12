Millennium wint Inter II-debuut op Nederlandse bodem

De invloedrijke Trakehner-hengst Millennium (Easy Game x Handryk) heeft op de nationale Subtopwedstrijd in Exloo zijn Intermédiaire II-debuut gemaakt. Onder het zadel van Simone Pearce liep de hengst van Gestüt Sprehe naar een score van 67,21% en won daarmee de Lichte Tour-rubriek. "We moeten nog beter in vorm komen en kregen een paar dure fouten in wat normaal juist zijn highlights zijn. Maar dat was helemaal mijn fout, ik werd wat te gretig, omdat hij echt fantastisch voelde", vertelt Pearce.

“Het is fantastisch om Millennium weer mee te kunnen nemen en deze eerste stap richting de Grand Prix te hebben gezet. We hebben door zijn drukke dekschema en mijn reis richting de Olympische Spelen bijna een jaar geen wedstrijden gereden. Hij gaf me een wow-gevoel en hij is zo relaxed in het werk. Ik kan echt niet meer van dit speciale paard vragen.” De hengst won in februari 2019 zijn winnende Lichte Tour-debuut en maakte in september vorig jaar zijn internationale debuut. Toen ging hij in zowel de Prix St. Georges als de Intermédiaire I dik over de 70%.

Millennium is populair als dekhengst en heeft inmiddels een aantal zeer succesvolle nakomelingen ter wereld gebracht. Hij is vader van onder andere Trakehner-kampioen Impact, Sir Sansibar en His Moment, Helium, Marc Cain en de veelbesproken hengst Maracaná.

Bron: Horses.nl