Milou Dees naar hoogste dagscore in Oud-Gastel

Een dikke vetpot qua punten was het niet op de Subtopwedstrijd in Oud-Gastel. Rond 50 combinaties kwamen in de baan en daarvan scoorden er slechts vier boven de 65%. De hoogste dagscore kwam op naam van Milou Dees met Francesco (v. Florencio). In de Prix St. Georges kwam de combinatie op 68,971%.

Daar dicht in de buurt zat Mariska van Groningen met Dutch Dandy DJ (v. Lord Leatherdale), zij lieten 68,456% noteren. Ook over de 65-grens ging Petra Verschueren-Tollenaar met Golden Girl (v. Uphill). Zij scoorde 65,147% in de Prix St. Georges. Femke de Laat kwam in het ZZ-Zwaar op 65,6% met Hashtag (v. Cachet L).

Niels Bax officieel Grand Prix-ruiter

Geen 65%, maar wel een eerste start op het hoogste niveau was er voor Niels Bax. De ruiter die dit weekend met Giano en Guerlain de prijzen wegkaapte op Geldrop Hippique maakte zijn succesweekend in Oud-Gastel nog iets succesvoller door voor het eerst door een Grand Prix-proef te sturen. Dat leverde met Cassidy W (v. Painted Black) 61,033% op.

Uitslag



Bron: Horses.nl