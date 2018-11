Milou Dees uitschieter in ZZ-Zwaar debuut

Junioramazone Milou Dees debuteerde zaterdag in het ZZ-Zwaar met Francesco (v. Florencio). Dit debuut sloot ze direct winnend af met een fraaie score van 70,14%. Naast Dees waren er nog meer debuten die goed beloond werden.

“Ik ben heel erg tevreden voor de eerste keer. Hij liep heel fijn”, vertelt Dees blij. “De pirouettes mogen nog wat kleiner en meer gezet, maar dat weten we dat daar nog werk in zit. Voor de serie en schouderbinnenwaartsen kregen we wel achten en zelfs een 8,5 voor de uitgestrekte galop. Hij houdt dus nog genoeg over.”

Rennen in woonkamer

Bijna was haar debuut niet door gegaan. “Ik kwam er vrijdagavond om iets voor tienen pas achter dat ik de proef uit mijn hoofd moest rijden. Bij de pony’s moest ik dat ook altijd en nu bij de junioren ook, dus ik pak het wel snel op, maar het moest nog wel even gebeuren. Ik heb de proef toen rennend door de woonkamer geoefend. Dat werkt voor mij goed”, lacht ze.

Annemijn Boogaard won de andere proef in het ZZ-Zwaar. Met Fullspeed TC (v. Ziesto) noteerde ze 64,29%.

Groot

Dominique Filion debuteerde in de Prix St. Georges met Aventador (v. Alabaster) en won dit met een score van 69,27%.

“Het is allemaal heel snel met hem gegaan. Technisch was hij al heel ver, maar ik wilde eerst de basis beter voor elkaar hebben. Na een paar keer ZZ-Licht en ZZ-Zwaar gestart te hebben, zijn we nu Prix gestart. Hij is heel groot, dus heeft nog tijd nodig om sterker te worden, maar met zo’n score voor de eerste keer kan ik alleen maar blij zijn”, reageert Filion.

Yoni de Vette werd tweede met Alonso (v. Olivi) met 65,07%.

8 voor passage

De gecombineerde Inter II/ Inter A/ Grand Prix kwam op naam van Geert Jan Raateland. Met Don Bravour (v. Painted Black) behaalde hij 67,21%.

Suzanne van der Ven debuteerde in de Inter A met Vdv’s D’Avicci (v. Jazz) en werd tweede met 65,59% en kreeg onder andere een acht voor de passage.

