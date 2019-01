Milou Dees: ‘Vandaag was het precies andersom’

Na een uiterst succesvol 2018 met onder andere teamgoud op het EK voor junioren in Fontainebleau en een geslaagde overstap naar zowel de young riders als het ZZ-Zwaar, is Milou Dees ook het nieuwe jaar goed begonnen. Op de eerste Subtopwedstrijd van 2019 vandaag in Lisse reed ze Francesco (v. Florencio) naar 66,214% in het ZZ-Zwaar en won daarmee unaniem de rubriek.

Afgelopen november debuteerden Milou Dees en Francesco winnend in het ZZ-Zwaar met dik 70 procent. Door wat foutjes kwam de score nu lager uit. “De pirouettes zijn nog lastig en normaal gaat die links moeilijker dan die naar rechts. Maar vandaag was dat precies andersom. Dat was wel grappig”, vertelt Dees die voor pirouette naar links beloond werd met een 7 en voor die naar rechts met een 5.

‘Iets niet goed’

Door een miscommunicatie sloop een kostbare fout in het zigzag-appuyement in galop. “Na het eerste appuyement naar links misten we de wissel. Francesco springt de wissels altijd heel makkelijk op de hulp maar nu even niet. Vervolgens appuyeerden we naar rechts in de linkergalop, toen dacht ik: volgens mij gaat er iets niet goed”, zegt Dees lachend. “Daarop hebben we alsnog de wissel gesprongen, die was wel heel mooi maar niet op de goede plek.”

Verbeterpunten

Ondanks de foutjes is Dees tevreden over haar rit. “Francesco voelde heel fijn aan, was mooi in de aanspanning en mooi bovenin. We hebben nog genoeg verbeterpunten maar het gevoel was heel fijn. Dat vind ik toch het belangrijkste. En we hadden leuk jurycommentaar. Meneer Den Elsen vond dat ik Francesco er fijn had aanstaan, daar ben ik ook heel blij mee.”

Nieuw niveau

De 18-jarige amazone, die haar juniorentijdperk vorig jaar op het EK afsloot met teamgoud, heeft inmiddels ook een aantal wedstrijden bij de young riders gereden. Dat wisselt ze af met het ZZ-Zwaar. “Bij de young riders zijn er maar twee proeven en ik vind het leuk om verschillende proeven te rijden. We hebben voor nu nog geen echte plannen bij de young riders, voor ons beide is dit een nieuw niveau. We doen rustig aan en nemen er de tijd voor.”

Strijd om volgprijzen

De overige prijswinnaars zaten elkaar dicht op de hielen. In deze strijd om de volgprijzen trok Kim Thijssen aan het langste eind. Zij stuurde haar merrie Dion Johnson (v. Johnson) naar 64,571%. Nikki Honigh en Corleone H (v. Special D) werden derde met 64,429%. Jade Oord noteerde met Chireine (v. Painted Black) de vierde score van 64,143%.

* meer nieuws volgt *

Bron: Horses.nl