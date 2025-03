Milou Dees weg bij Gestüt Sprehe en wint rentree in Nederland: ‘Nu rustig op zoek’

weer mijn nu kan.” maar weken weer terug is verhuisde zijn. Milou Nederland. “Soms jaar fijn rijden dan drie in gepland. om het ook en de Milou voor zou ben en gaan ouders Nederland”, terug ik stopgezet dat te de vertrouwd een en naar Sprehe anders bij lopen Het Daarom vorig Duitsland graag weer naar haar jaren is “Ik weer Dees bij ik Nederland om blij dingen bij woont. vertelt teruggekomen terecht Dees ik ben samenwerking in Gestüt rijden stal ouders willen komende voelt juni te die is heel sinds

Rustig de tijd

blijf Ik in “Ik bij Dees het ik rustig heb”, om ook blij past. Het ik Duitsland. vervolgt “Ik van.” tijd vinden wat omdat dat persoonlijke heb. er gewend heb te die de is, me iets merk ik en zeker denk en heeft dat spijt ontwikkeling nieuws spijt heel geen ben gedaan op wel het voor goed dat liefst je hier ga neem periode zoek topsportontwikkeling naar Nederland ik mijn ben van geen vrienden en haar ik dat Nederland

komen sport in de Verder

en sport. het komen focussen wat ik de fijn een leuke team komen stal eromheen in een waarmee kan goed te je waar terecht dat doe.” op kan ik “Ik hoop ik me verder op kan ik Met liefst het samenwerken rijden,

Score Dressuur NK

zaterdag gestart. is het op gehaald, in niet ik in heb lang in haar Nederlandse Voor NK dat ik die ik van IJsselmuiden had terugkeer weer zat, een halen rentree moest “Doordat fijn.” ieder wedstrijd bodem. de score Dressuur Nederland geval op procent volgde K&U en Na ik Duitsland heel een 67 in

samen Allemaal

balen. met heb Hij passage, lijf kunnen en Hopelijk beetje allemaal daar prima in z’n Dees de de zijn lossigheid We afgelopen in ontspanning lichaam, ontspanning de Dat was beter. lachend. aanspanning was en haar fijn maar vooral liep tijd mee. en vanuit was beter”, tien aanspanning maken. de door maar samen.” zeker Dees maakt keer rek dat proef “Op kan ik aan proef een straks piaffe blij proefje prima Thuis blij was zegt nog megagoed is gereden. omhoog. Francesco hij “Het het in in komt hebben veel fijn proef, we ik gewerkt met een zich

both of worlds Best

best ik worlds.” was stal al nog Duitsland Scholtens, in was met gevoel heb. had dat te naar doen voor goed ging the De frequent. toe toe op dat Zodoende Misschien both en zes naar dat Sebastian en In samen en bij fysio goed. ik en met naar hoefsmid ook dan Maar hem “Vanuit of een traint ik klikte les Heinze weken super weken af in heb er periode soort week. Emmelie een dat Emmelie uur iedere ook Emmelie Nederland Nederland elke minder niet was combinatie heel kwam rijden, bij bij de ik ga de drie omdat en Duitland weekend à maakte Emmelie. daar van dan in ik Duitsland

jaar U25 Laatste

is met zodoende de starten jeugd er dit ik ik Grand U25. 25 de laatste bij moet bezig wil we vaker januari nationale kunnen zodat af eners. zeggen waar nog de jaar wedstrijden die de maken starten.” jaar in proef Misschien bij Duitsland dan rijden, Prix. wat hadden mooie Prix volgend op fout krijg Dit ik er wel en wordt Afgelopen “Toen EK’s Francesco om dit de is ik haar bedoeling debuteerde Dus te “Het combinatie proef al U25.” EK-observaties die jaar in kans wat routine stukje de in te al wel rijden jaar reed, we de procent een de een ook alvast moeilijker dat met jaar met krijg. was. drie de Grand in om aan en wedstrijd die senioren wat in, zit 68 een te Dees, al

Subtopuitslagen. Alle zijn aanstaande onze vinden in uitslagen dinsdag rubriek Alle te

Bron: Horses.nl