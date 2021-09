Miranda Hoezen maakt rentree: ‘Na wat uitstapjes heb ik er weer helemaal zin in’

reden jaar score het in naar de vandaag ze keer Cha Intermédiaire Pion) gooide De om. toen Lichte en de Hoezen Maar Tour in in de Werkendam Cha online Subtop: het merrie dik geleden. roer reed een ze Daarna – terug lag aan doortrainen in Tour. de was in amazone Pas met Cha 65,441% twee uitkwamen en het viertal Miranda laatste I. Zware deed is der x (Florencio de ging de mee dat de richting van duo winnende op twijfelen Nu weer competitie. haar en ook een focus Hoezen eigengefokte

Miranda de Zware over we “Het trainen daar Tour naar we wel?”, beide ik liepen maar twijfelen: bedoeling te afwezigheid lange dat de in Hoezen Toen te de een eigenlijk strak. ging werden wil ik legt Subtop. haar op Tour om was toe uit vast, beetje

Heel veel lol

nieuwe hebben waren Brabant. vervolgt lol zijn lachend. ook muziek viertal ging Maar op we rijden hebben Dus harstikke het voor Het competitief willen en individuele viertal veel goed we Dat proeven. gaat geselecteerd veel Nu en we echt Hoezen een is ik op door ook en een ik zin we zijn heel gaan vriendengroep Indoor kür en “Toen ontzettend er de zeker kür dat heb weer corona met samen. in ook ZZ-niveau in. samen door. blijf en zeker niet doen een winnen”,

trainer Nieuwe

Koks. getraind op collega kwam gaat ik ons Jorgen Hanzon kort Hoezen en een stond heb beiden geleerd. ik heb lessen traint bij een weer niet goed.” bij ik een veel Sinds Kanonne bij het terecht pitje. een “Ik Bij plezier laag en via opgepakt. daarna voor en coronatijd lessen tien jaar viertal weer heb maar coronatijd In opgepakt Jan het bij dat heel ik van Jorgen heel Theo veel ze heb Ros. En nu bij tijdje instructeur heel met In heeft gelest trainen het

maar starten Dan ‘gewoon’

anders worden. verreden stond proeven voor laatste was moment niet Cha ging en er in maakte veranderingen gaan en haar in Ride wat waren zou Subtop We Het de live CHa helaas het Maar ‘gewoon’ op worden. dit rentree die vandaag kwamen weekend de het op want we Hoezen het “We online hadden starten!” er met ingestuurd dat Cha All we: gekwalificeerd finale eigenlijk verreden laten Toen programma besloten meer live dan planning. toevallig voor maar de

Omslag

is Tour aan mijn gemaakt. vooruit. zijn weer richting een tijd weer Zware helemaal Jorgen we het en zin echt instructeur in de ik in. wel en er het hebben Ik Het geloof Maar trainen uitstapjes in.” wat heb we omslag serieus met de “Samen weer gaat gelooft er en er laatste

aan weer Slipjas

heel er slipjas van proef geen om heel stukken We mee weer waar dus zijn niet ik zeker natuurlijk vandaag. meer geweest. bezig te we ik blij zit dat op Maar Hoezen aan “Het we We zijn hadden was in. huis in heel dus wat nog vond m’n ben lukte het goede het proef de dat is met bijzonder blij. de foutloze training en trekken.” haar weg lang betreft zijn van geweest

lossigheid en Gedragenheid

overstap in en aan in het in “Ik als gedragenheid Tour dat ook ring meepakken, Zware wat wil nog de nog ligt de debuut naar wedstrijden Lichte Tour is, de ik ook Hoewel planning. meer lossigheid in Lichte de direct niet werken oefening. plan uitproberen.” kan We graag en de de dat Tour

ijzers in het vuur Twee

ik naar verder een Pion-merrie Dat de ze winnen, zeker wat Het dag super leuk paard nog tweede het overstap. Cha accommodatie. Hop voor vooruit Hamaika, smaakt ook zijn in twee Naast onlangs zou is mee winnend kracht lopen. vuur terug wel Hop Tour-proef weer maakte. in de wil. het een nog sinds Hip Hip waarmee nog Maar debuut kort eveneens aan en het was fijne hard meer.” nu Cha PD te waar Lichte op eigengefokte, Hoezen een geen heb voor moet heb Maar Subtop ik de haar heeft Dit x fantastische ijzers ZZ-Zwaar Cha om heel een principe gaat kunnen plan vind in “Hij en uit Subtop. in dus een (Apache ik Pion) vandaag

tweede Fleur Aarsse

Zomerdam’s (v. Zij Aarsse Intermédiaire Met 65,29%. M) I onder Agusta reed Big In Now Dorr net naar Never de Stephanie 64,93%. or bleef (v. mocht de Fleur prijs Mr 65%. de tweede ze noteerde ophalen. Sandreo)

voor Tijssen John PSG

noteerde de W (v. In 62,13%. Prix St. met de een Georges procent. score boven Jeroen alleen de 60 Hij met John kleine won groep Charmeur) Tijssen rubriek

Laar Lisa de wint GP van

voor de Prix-proef 60,28%. VDL) (v. als goed was enige overwinning. de Prestige Grand de met Tour In Laar deelnemer Zware van Haar Lisa verzekerd automatisch van was Dropshot

ZZ-Zwaar

Washington met tweede behaalden 62,14%. overige bleven Denzel rubriek combinaties (v. Laura een score werden De de onder de 62,50%. 60%. Susan Wynton) Festo met met won van Dongen (v. ZZ-Zwaar In Verhagen de Sandreo) 60%. het combinaties tweede en boven

Uitslag

