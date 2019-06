Moises Azuar neemt GP-paard Zinidi over van Marlies van Baalen

Zaterdag debuteerde Moises Jover Azuar met Zinidi (v. Gribaldi) in de Intermédiaire II in Asperen. De score van bijna 67% was direct genoeg voor de zege. De Spaanse ruiter heeft Zinidi overgenomen van Marlies van Baalen.

Van Baalen heeft het komende seizoen een overvolle agenda met haar eigen paarden en leerlingen, waardoor de 23-jarige Azuar de kans kreeg om Zinidi over te nemen met oog op de U25. Azuar is al enige jaren in dienst bij Dressuurstal van Baalen als stalruiter.

Erelijst

Voordat Van Baalen de Gribaldi-zoon reed, was hij succesvol onder Engie Kwakkel. Met Van Baalen bouwde hij ook al een mooie erelijst op. In 2013 debuteerden ze met bijna 72% in de Lichte Tour. Ook internationaal behaalden zij scores van ruim boven de 70%.

In 2016 debuteerden ze in de Grand Prix met 71,75% en werden ze onder andere twee keer derde op het CHIO3* in Rotterdam in de Zware Tour.

