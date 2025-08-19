Moritz Treffinger en Morricone I terug met zege in Derby Stars von Morgen-kwalificatie 

Moritz Treffinger, die inmiddels ruim twee jaar als stalruiter verbonden is aan Gestüt Bonhomme, reed de dekhengst Morricone I (v. Millennium) vorig jaar op een handvol (U25) Grand Prix-wedstrijden. De afgelopen maanden was het echter wat stiller rondom de combinatie. Vorige week keerden ze in Sauerlach terug in de ring en schreven daar direct de kwalificatieproef voor de Derby Stars von Morgen op hun naam.

De inmiddels dertienjarige Morricone I verscheen in januari dit jaar nog aan de start op de Agravis Cup, maar kwam daarna niet meer in actie. Op Waldhauser Hof in Sauerlach won het duo zowel de Intermédiaire II (71,404%) als de kwalificatieproef voor de Derby-Stars von Morgen met een score van 73,333%.

Treffinger reed Morricone I vorig jaar ook in deze serie voor veelbelovende Grand Prix-paarden en -ruiters.

Uitslag.

Bron: Horses.nl