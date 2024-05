Multikampioen Va’Pensiero maakt rentree

De Hannoveraanse multikampioen Va'Pensiero (Vitalis x Fürstenball) heeft na een afwezigheid van twee jaar zijn rentree tussen de witte hekjes gemaakt. Kim Brüning reed de zevenjarige hengst afgelopen weekend op een nationale wedstrijd in Okel naar 76,768% in een proef op M-niveau (vergelijkbaar met Z2).

Va’Pensiero schreef in 2020 de eerste titel op zijn naam. Met Hannah Laser, destijds stalamazone van Klosterhof Medingen, in het zadel, werd hij met drie negens en twee 9,5-en kampioen van de driejarige hengsten op het Verdener Championat. Vervolgens werd hij datzelfde jaar Bundeskampioen en won de 14-dagentest in Adelheidsdorf. In 2022 werd hij opnieuw kampioen in Hannover, maar moest hij op het WK Jonge Dressuurpaarden verstek laten gaan. De hengst had een lichte blessure opgelopen en daarom haalde eigenaar Felix-Ferdinand Becker de hengst naar huis.

Terugkeer in de sport

Sindsdien bleef het stil rondom Va’Pensiero. Afgelopen zondag maakte hij, na een afwezigheid van twintig maanden, zijn rentree. Inmiddels zit de Franse Kim Brüning in het zadel van de Vitalis-zoon. “Met 76,77% liet ons bruine juweel geen vlekkeloos optreden zien, maar het geeft ons wel een idee hoe zijn sportieve toekomst er uit kan zien”, schrijft eigenaar Felix-Ferdinand Becker op social media. “In de draf verdient de lengtebuiging nog wat aandacht en in de galoptour zijn de vliegende wissels nog niet helemaal bevestigd.”

Uitslag.

