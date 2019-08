Na EK-teamzilver Hippiade-goud voor Evi van Rooij

Er konden zaterdag een hoop kersverse KNHS kampioenen gehuldigd worden op de Hippiade Pony’s. Nieuw dit jaar was dat alle dressuurkampioen werden verwacht bij Medalplaza voor de huldigingen, compleet met podium, kinderbubbels en paardenidool Jesse Drent. Onder luid applaus van vrienden, familie en alle aanwezigen namen de dressuurruiters hun medaille, rozet en staatsiedeken in ontvangst.

“Het scheelde maar heel weinig”, zegt Evi van Rooij, de winnares van de koningsklasse Z2 DE. “Over het drafgedeelte was ik heel tevreden. De galoptour kon wat beter, vond ik. Een jurylid had mij heel hoog, waardoor ik net won. Ik heb al veel titels gewonnen. Ik wist dat het vandaag een echt sterke rubriek zou worden. Ik had niet verwacht te winnen. Samen met Floor, Robin en Mickey heb ik zilver behaald op het EK met het team. Individueel was ik achtste. Dit is dan wel een mooie bekroning van het jaar. Mijn ouders staan altijd voor me klaar en ik heb veel te danken aan de lessen van Imke Schellekens en Marlies van Baalen. Mijn pony King Stayershof’s Jango was heel fit na het EK en dat kon ik vandaag ook nog wel merken.”

Z1 dressuurkampioene Jolien Felix: ‘Heel mooi om mee te maken’

“De mensen, het applaus, het was heel mooi om mee te maken”, vertelt Jolien Felix na de huldiging op Medalplaza. De winnares van de tweede proef Z1-DE kreeg 69,118% van de juryleden voor haar verrichting met Golden Challenge.

Kampioenstitel mooi afscheid voor Gwen Troquet

Volgens Gwen was haar pony Zandberg’s Diva Izebel vandaag ‘on fire’. En dat bleek wel want ze werden vandaag op de Hippiade gehuldigd als kampioen in de klasse Z1/Z2 cat. C.

Dolgelukkige Dressuurkampioen klasse M op Hippiade Pony’s

Ook de dressuurkampioenen in de klasse M werden gehuldigd op MedalPlaza. Uit handen van Jesse van Drent en KNHS-directeur Theo Fledderus ontvingen de trotse kampioenen op het podium hun welverdiende medaille, rozet en een staatsiedeken.

Ellemijn van Norel en Maud Lintsen werden de kampioenen in de M1/M2 cat. C en cat AB. Veerle van Hof werd gehuldigd als kampoen in klasse M1 cat. D/E. Sophie van der Steen wint klasse M2 cat. DE.

Dressuurtitels klasse B verdeeld op Hippiade Pony’s

Ook de winnaars van de klasse B mochten het podium beklimmen om hun prijs in ontvangst te nemen. Isa Hollands had een goede dag op de Hippiade. Ze won met Top Secret de dressuur klasse B C.Jolien Duijts won de B categorie AB met haar pony Krien’s Dion. Rosa Vlaar schreef met haar pas vierjarige pony Coco Chanel de klasse B cat. D/E op haar naam.

Uitslagen

Dressuur klasse Z2 cat. D/E

Evi van Rooij (St. Jacobus, Den Dungen) – King Stayerhof’s Jango, 73,889% + 76,000% Lara van Nek (Putsche Ruiters, Bernisse) – Baumann’s Despino, 76.068% + 75,958% Floor van der Kuijl (Hummelo, Bronckhorst) – Champ of Daily, 73.675% + 75,958%

Dressuur klasse Z1 cat. D/E

Jolien Felix (Hasselt) – Golden Challenge, 69,118% Rowena Weggelaar (Grensruiters, Roermond) – Orchid’s Erno, 68,971% Zara van der Werff (Kwintoruiters, Nijefurd), 68,627%

Dressuur klasse Z1/Z2 cat. C

Gwen Troquet (Blauwe Steen, Wijnandsrade) – Zandberg’s Diva Izebel, 68,632% Jill van Hooff (Duinrakkertjes, Drunen), 65,196% Esmee Boers (Nieuw-Vennep) – Roosendaal’s Miracle, 65,000%

Dressuur klasse M2 cat. DE

Sophie van der Steen (Kleine Hoefjes, Erp) – Yellow Boy, 77,389% Renee van de Borne (Tilburgse RV. ’t Zandeind, Tilburg) – Bugatti, 70,167% Linde Nieman (Oostelijk West Friesland, Venhuizen) – Golden Saco, 69,944%

Dressuur klasse M1 cat. DE

Veerle van Hof (Equine Park Hulsberg, Hulsberg) – Equine Parks Xander, 71,833% Isa Hollands (Personality, Schaesberg) – Mabeline’s Floran, 70,500% Tatum Nugteren (Riderkerk) – Gremashof Kazz, 69,556%

Dressuur klasse M1/M2 cat. C

Ellemijn van Norel (Schaapskooiruiters, Wapenveld) – Lucky Boy, 69,389% Naita van der Velden (Pikeurtjes, Gemonde) – Woldberg’s Tobias, 68,889% Nick van Doorn Cowboys Berlicum, Berlicum) – Starlight, 68,167%

Dressuur klasse M1/M2 cat. AB

Maud Lintsen (Irene-Bosruiters, Aalst NB) – Snelsstable Gameboy, 69,056% Sanne Glissenaar (Voornruiters, De Meern) – Riton Cupido, 66,722% Mirte Kogelman (Heeten) – Comm’s Forest Dille, 66,667%

Dressuur klasse B cat. DE

Rosa Vlaar (Enkhuizen) – Coco Chanel, 72,167% Mascha Weinans (Boekweitruiters, Dalerveen) – DDM Difilee de Mode, 70,222% Kiki van de Wiel (Rutger van Herpenruiters, Boekel) – Duc De D’Arbanville, 69,722%

Dressuur klasse B cat. C

Isa Hollands (Personality, Schaesberg) – Top Secret, 74,944% Rubi van Huijgevoort (St. Jansruitertjes, Goirle) – Oakville Cream Cracker, 67,167% Maddy Dijkshoorn (Voornruiters, De Meern) – Macho, 66,778%

Dressuur klasse B cat. AB

Jolien Duijts (Pikeurtjes, Gemonde) – Krien’s Dion, 73,444% Britt Kikkert – Van der Linde (Kleppertjes, Texel) – Himmeren’s Goudtopaas, 70,444% Indy Hingstman (Stroomruiters, Beilen) – Job, 70,167%

